Sanayi üretimi daralmaya devam ediyor: Yıllık çapta büyük düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre sanayinin alt sektörlerinde yıllık oranda düşüş yaşandı.

Sanayi üretimi daralmaya devam ediyor: Yıllık çapta büyük düşüş!
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İHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.


Etiketler: #tüik #sanayi #madencilik

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