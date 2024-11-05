TÜİK mevsim etkisiz enflasyon verilerini açıkladı: Önceki aya göre belirgin artış!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:36

Güncelleme: 05.11.2024 - 16:40

Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları, dün açıklanan enflasyon artış hızının biraz altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları verilerini yayımladı.

GEÇEN AYA GÖRE BELİRGİN ARTIŞ

Yayımlanan verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,51 artış gösterdi. Dün açıklanan tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 2,88 olarak belirlenmiş ve piyasa beklentisi olan yüzde 2,53'ün üzerinde gerçekleşmişti.

Mevsim etkisinden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C endeksi) aynı dönemde yüzde 2,43 artarken, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B endeksi) yüzde 2,39 yükseldi. C endeksi ve B endeksi, dün sırasıyla yüzde 2,79 ve yüzde 2,69 olarak açıklandı.