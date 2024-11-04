Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:01

Güncelleme: 04.11.2024 - 10:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ekim ayı enflasyonu 2,88, yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 olarak kaydedildi.

Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), açıklanan verilere göre geçen ay açıklanan verilerle birlikte yüzde 50'nin altında kalmayı sürdürdü.

ÜFE YILLIK BAZDA 32,24

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekimde artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 32,24 arttı.

TÜİK'in eylül ayında açıkladığı verilerle Türkiye'de son 12 aylık enflasyon yüzde 51,97'ye gerilemişti.

ENAG: EKİM ENFLASYONU YÜZDE 5,57

ENAG'a göre ekim ayı enflasyonu yüzde 5,57 oldu.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 89.77 olarak gerçekleşti.

E-TÜFE Ekim 2024 ana harcama grup enflasyon oranlarına en fazla fiyat artışı gerçekleşen kalem ulaştırma oldu.

HÜKÜMET VE İŞÇİ TEMSİLCİLERİ PAZARLIK MASASINDA

Asgari ücretle ilgili nihai karar aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirlenecek. Bu yıl hükümetin enflasyon oranı yerine beklenen enflasyon hedefi üzerinden bir artış planlaması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ücretin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayarak yurttaşın satın alma gücünün korunmasını arzu ettiklerini belirtti.

EKONOMİSTLERİN EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Ekonomistlerin ekim ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,46 olarak öngörülürken yıllık enflasyon oranının yüzde 47,98’e gerilemesi bekleniyordu. Ekonomistler, 2024 sonu için yıllık enflasyon beklentilerini yüzde 44,23 olarak ifade ediyor.

VERGİ HARÇ VE CEZA DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2024 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı.

Ekim ayında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43.93 oranında artış gösterdi.

Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2025 harç ve cezalar yüzde 43.93 olarak artacak.