Sanayici Akyürek’ten ‘meralara OSB’ teklifine tepki

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:57

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:57

AKP’li milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu OSB Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndan geçti. Tarla ve mera alanlarına sanayi bölgesi yapılmasının önünü açması nedeniyle tepkilere neden olan teklif, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Söz teklife tepki gösteren Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) ile İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) Onursal Başkanı ve Anadolu OSB Kurucusu Mehmet Akyürek, bir OSB’nin kurucusu olduğunu anımsatarak, “Yani bir OSB’nin kuruluş mevzuatına hakim birisiyim. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun verilerine göre şu an Türkiye’de 390 OSB var. Bu bölgelerin çoğunun alt yapısı bitmiş. Bir çoğunun da alt yapısı hazırlanmakta. Aynı zamanda bu OSB’ler de daha önce OSB olabilmek için ne kadar ilgili kamu kuruluşu varsa onlardan yetki ve izin alır. Bu doğrultuda bu 390 OSB’de tahsis edilmiş boş araziler varken tarım arazilerine ve meralara organize sanayileri kurmak çok yanlış” dedi.

‘KATLİAMDIR’

Tarım arazilerinin çevreyi kirleten sanayiye dönüştürülmesine karşı olduğunu kaydeden Akyürek, “Eğer herhangi bir yatırımcı ‘Ben yatırım yapmak istiyorum’ diyorsa, mevcut OSB’lerdeki boş parsellere yatırım yapabilirler. Tarım bizim her şeyimiz. Topraklarımızın katledilmesine izin veremeyiz. Bana göre bunu yapmak katliamdır. Kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.















