Sanayici soru sordu Başkan sanayiciyi suçlu ilan etti

29 Temmuz 2022 Cuma, 17:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katıldığı toplantıda sanayiciler sert bir dille yaşadıkları sorunları gündeme getirdi. İSO Meclis Üyesi Adem Genç, "Banka faizleri yüzde 50 oldu. Sanayicinin yüzde 50 kazanması imkansız" derken oda üyesi Burcu Kösem, "Gelişmiş ekonomiler resesyonlar karşı karşıya, AB'de enerji krizi var ve eylül ayında daha iyi görülecek. Yüzde 45, yüzde 50 oranında faizler ama buna erişemiyoruz. Para politikasında değişim olur mu” diye sordu.

Kavcıoğlu ise uzun süre Eximbank kredilerinin faizlerinin sıfır olduğunu söyledi ve sanayiciye yüklendi:

"İhracatcı sıfır faizle verilen Eximbank kredilerini sanayici alıp döviz aldı. Eximbank'tan kullanılan krediyi TL olarak alıyor vadesi gelince yine piyasadan döviz alıp ödüyor. Bu kurulu düzen değişiyor. Herkese ulaşılabilir kredi sağlıyoruz” dedikten sonra “Türkiye finansmanda tarihi dönemi yaşıyor. Yüzde 50 faiz oranı yok. 2021’de faiz düşürmeye devam ettiğimiz dönemde kredilerde artış yaşandı” dedi. Kavcıoğlu kredi kullanım oranının arttığını söyledi ve sordu: "Kim aldı bu kredileri?"

Başkan Kavcıoğlu, Türkiye'nin bütün oda ve borsalarında hangi sanayicini döviz aldığının listelerinin de elinde olduğunu söyledi.

Kavcıoğlu ayrıca, "Yurtdışında kayıtlı 20, kayıt dışı 500 milyar dolar kaynağınız var. 90 milyar dolar yurtiçinde var. Savaş başladığından beri 55 milyar dolar döviz aldınız" dedi.

KİRALAR ARTTI, İŞÇİ KÖYE KAÇTI

Türkiye genelinde kiralarda yaşanan artışla sanayi bölgelerinde işçilerin köye göçtüğünü aktaran

İSO Meclis Üyesi, Şaban Gülbahar, "En pahalı mal bulunamayan maldır. Türkiye'de bulunamayan mal yoktur. Köye dönüş başladı kira artışlarıyla çalıştıracak adam bulamıyoruz. Köyde çoban bulunmuyor" dedi. Gülbahar, “Sanayiciyi kurtarmak için bir çözüm planı var mı” diye sordu.