Sanayide işçi direnişleri sürüyor: Artemis Halı’da da grev başladı!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:55

Güncelleme: 17.08.2023 - 17:06

Gaziantep Başpınar 3. OSB'de faaliyet gösteren aynı zamanda TÜİK Araç Muayene istasyonlarının sahibi Tolga Batallı ailesine ait Artemis Halı'da işçiler düşük zamma karşı iş bıraktı.

Artemis Halı'nın dokuma bölümünde çalışan işçiler, patronun verdiği yüzde 34 zammı kabul etmedi. Dokuma bölümünde çalışan 60 işçi 3 günden bu yana üretimi durdurup iş bıraktı

Sendikasız olan Artemis fabrikasının dokuma bölümü işçileri mevcut maaşlar ile geçinemediklerini belirtirken, Kalfaların talepleri kotanın düşürülmesi maaşlarının da, en az 20 bin lira net olmasını istiyor. Fabrikadaki telciler ise aylık 16.500 lira istiyor.

“SADECE BEBEK MAMASINA AYLIK BİN LİRA VERİYORUZ”

Telcilerde üretim kotası primi de yok. İşçiler, üretim kotası primini kalfanın bile alamadığını, kendilerine sıra gelmeyeceğini söylüyor. Bir çocuğu olan ve 5 bin lira ev kirası ödeyen bir telci, geçim derdinden kaynaklı iş bıraktıklarını ifade ediyor. Sosyal aktivitesinin zaten olmadığını belirten işçi, "Benim borcum var. Aldığım aylığı olduğu gibi karta yatırıyorum. Sadece bebek mamasına aylık bin lira veriyoruz. Yeme içmeye bir şey kalmıyor" diyor.

Öte yandan bölgedeki işçileri yalnız bırakmayarak hak alma mücadelesinde her zaman destek veren BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, buradaki çalışanlar içinde destek amaçlı işaret fişeğini yaktı.

“MAAŞLARDAKİ KOMİK ARTIŞLARA İŞÇİ İSYAN EDİYOR”

Türkmen, işçilerin haklı eylemlerinden her zaman yanlarında destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “Başpınar sanayisinde yaklaşık 200 bin işçi çalışıyor ama hepsinin durumu da yaklaşık aynı açlık sefalet ücretine çalıştırılıyorlar. Her şey yüzde 100, yüzde 200 zamlanırken maaşların yüzde 34 gibi komik artış yapılmasına işçi isyan ediyor, çünkü insanlar geçinemiyor ev kiraları, gıda, giyim, beyaz eşya her şey ateş pahası zamlandı. İnsanların alım gücü kalmadı. Bu durumda işçi nasıl hakkı olanı istemesin? İşveren ‘aynı gemideyiz’ diyerek duygu sömürüsü yapıyor, ama aynı işveren ihracat rekorları kırıyor, yeni yeni fabrikalar, yatırımlar yapıyor ama işçiye gelince para yok. Elbette bunu kimse kabul etmez” dedi.