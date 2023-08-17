İş bıraktılar: Sputnik Türkiye’de grev pankartları asıldı!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:58

Güncelleme: 17.08.2023 - 11:58

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşılamaması üzerine grev kararı alan Sputnik Türkiye çalışanları yönetim tarafından işten çıkarıldı.

Gazetecilerin ‘küçülme’ gerekçesiyle işine son verilmesi üzerine, Sputnik Türkiye'nin Süzer Plaza'daki ofisi önünde basın açıklaması yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), kurumda grevin 17 Ağustos’ta başlayacağını duyurmuştu. Ofisin önüne grev pankartları asıldı.

Sendika tarafından bir basın açıklaması da gerçekleştirildi. Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“ŞİMDİ GREV ZAMANI

Tüm iyi niyetimiz, çözüm odaklı yaklaşımlarımıza rağmen işverenin hukuk dışı uygulamaları, çözümsüzlük dayatmaları nedeniyle bugün Sputnik'te grevimize başlıyoruz.

Sputnik Türkiye İrtibat Bürosunda aylardır üyelerimizin haklarım alabilmek için mücadele ediyoruz. İşveren temsilcileri ile 10'a yakın görüşme yaptık. Niyetimiz, üyelerimizin yaşam koşullarını biraz daha iyileştirmek oldu. Buna rağmen işveren çözümsüzlük dayattı ve 24 üyemizi işten attı.

“GÖRÜŞMELER BOYUNCA TEKLİF DAHİ VERMEDİLER”

Ülkemiz ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. Aldiğimiz ücretler ile ayın ortasını getiremiyoruz Buna rağmen ücret zammı konusunda Sputnik işvereni, tüm görüşmeler boyunca bir teklif dahi vermedi. İşte, biz bugün bu yok sayan anlayışa karşı grevdeyiz.

Yıllardır maruz kaldıkları düşük ücret politikasına dur diyen Sputnik çalışanları sendikamıza üye oldu. Tek amaçları, verdikleri gayret ve emeğin karşılığında daha iyi bir ücret almak. Bu doğal iyi ve yasal olan niyete karşılık işveren temsilcileri aylarca süren oyalamanın ardından kanunlarımızı ve Anayasamızı çiğnedi, işyerinde kurduklan ikna odaları ile sendikasızlaştırma operasyonuna başladı. Denedikleri her yol başarısızlıkla sonuçlandı. Spanik Türkiye ofisinde çalışan meslektaşlarımızın birliğini bozamadılar. Son çare, aralarında işyeri temsilcimiz de olan 24 üyemizi işten attılar. Böylece sendikalaşmayı bitireceklerini sandılar. Ama gelin görün ki yine buradayız.

İşten atılan üyelerimizle buradayız! Bu şekilde korkutmayı amaçladıkları üyelerimizle burdayız.

“YAPTIĞINIZIN SUÇ OLDUĞUNU ÇOK YAKINDA ÖĞRENECEKSİNİZ”

İçeride kalanlar ise işveren temsilcileri, yöneticiler ve ne yazık ki mesleki dayanışmanı önemini henüz bilmeyen çalışanlar. İşveren temsilcileri ve yöneticileri size sesleniyorum! Eğer bu kanunsuz eylemlerinize devam ederseniz bu ülkede yasaların olduğunu yaptığınızın suç olduğunu çok yakında göreceksiniz.

Çalışmaya devam edenlere sesleniyorum! Size ne verildi ya da teklif edildiyse bu grevi kırmak içindir. Yeriniz işçi sınıfının, grevdeki arkadaşlarınızın yanıdır. Hiçbir makam ya da para, mesleki dayanışmadan kıymetli değildir.

Ayrıca buradan kadrolu olmayıp program yapan meslektaşlarıma sesleniyorum. Program yapmayın, grev kırıcı olmayın. Bu ne ahlaka ne yasaya ne de meslek ilkelerine sığar.

“GREV KIRMAK İÇİN MOSKOVA’DAN İŞE ALINANLAR…”

Bu grevi kırmak için Moskova'da işe alınan Türkiye vatandaşı meslektaşlarıma sesleniyorum! Türkiye ile ilgili haber yapmayın, grev kırıcısı olmayın. Dayanışmaya elbet sizin de ihtiyacınız olur. Yeriniz, grevdeki meslektaşlarınızın yanıdır.

Son olarak Sputnik dinleyici ve okurlarına sesleniyorum: Yıllardır sizlere bu kaliteli işleri yapan gazetecileri yalnız bırakmayın, dayanışma gösterin. Bu gazeteciler sizlere yeniden kaliteli haberlerin ulaşmasını sağlayacak olanlardır.

Bu uyarıları yapıyoruz diye kimse yanlış anlamasın. Moralimiz de inancımız da güçlü! Sputnik'i Sputnik yapanların tamamı burada. Bu grevin başarıyla sonuçlanacağına hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu grev Türkiye'de güvencesiz ve düşük ücretle çalışan tüm gazetecilerin grevidir.

Bugün buraya grev pankartımızı asıyoruz.

24 üyemiz işe geri alınacak, taleplerimiz kabul edilecek ve toplu iş sözleşmesi imzalanacak. Işte o zaman bu grev pankartı inecek.

Kazanacağız, çünkü haklıyız.”