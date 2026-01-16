Sanayide kan kaybı sürüyor: Üretimdeki zayıflama işgücü piyasasını vurdu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ücretli Çalışan İstatistikleri, Kasım 2025 bültenine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,0 artış gösterdi. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 740 bin 143 kişi iken, 2025 Kasım ayında 15 milyon 891 bin 801 kişiye yükseldi.

SANAYİDE DÜŞÜŞ, İNŞAAT VE HİZMETTE ARTIŞ

Sektörel kırılımlar incelendiğinde, Kasım 2025’te ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık yüzde 3,6 azaldı. Aynı dönemde inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 6,4 artarken, ticaret-hizmet sektöründe artış oranı yüzde 2,4 oldu.

AYLIK BAZDA YÜZDE 0,1 ARTIŞ

Kasım ayında ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aylık bazda sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 0,2 gerilerken, inşaat sektöründe yüzde 0,5, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,2 artış kaydedildi.

TÜİK verileri, sanayi istihdamındaki zayıflamaya karşın inşaat ve hizmet sektörlerinin ücretli çalışan sayısını desteklemeyi sürdürdüğünü gösterdi.