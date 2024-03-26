Saray yine 'sabır' dedi... Enflasyonda düşüş için tarih verdi

Enflasyon politikalarına yönelik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda tek hanenin 2026'da görülebileceğini iddia etti. Yılmaz, "Bu işler böyle hemen olmuyor. Dünyada da bizde de. Aşama aşama gerçekleştiriyorsunuz. Belli bir zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:32
Saray yine 'sabır' dedi... Enflasyonda düşüş için tarih verdi
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Partisi için seçim çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'te açıklamalarda bulundu. 

Yılmaz, "Bu yılın ortalarından itibaren göreceksiniz enflasyonda düşüşler başlayacak. Bu işler böyle hemen olmuyor. Dünyada da bizde de. Aşama aşama gerçekleştiriyorsunuz. Belli bir zaman alıyor. Yılın ortasından itibaren düşmeye başlayacak. Gelecek yıl yüzde 15'lere düşürmeyi hedefliyoruz. 2026'da ise yeniden tek hane olacak inşallah" diye konuştu.

"2026’DA ENFLASYON TEK RAKAMLARA DÜŞECEK"

Bu yılın ortalarından itibaren enflasyonda düşüşlerin başlayacağını savunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: 

"Ekonomimizi büyütürken tek sıkıntımız var; enflasyon. Büyümemiz iyi. Bakın geçen sene 4,5 büyümüşüz. Milli gelirimiz 230 milyardan 1,1 trilyonun üstüne çıkmış. 2002’de 3 bin 600 dolar olan kişi başına gelirimiz geçen sene 13 bin 110 dolara kadar yükseldi. İhracatımız artıyor, istihdamımız artıyor. Daha da büyüyecek, tek sorunumuz fiyatlar. Bunu da önceliklerimiz arasına almış durumdayız. Bunun planını, programını yapmış durumdayız. Bu yılın ortalarından itibaren göreceksiniz enflasyonda düşüşler başlayacak. Bu işler böyle hemen olmuyor. Dünyada da bizde de. Aşama aşama gerçekleştiriyorsunuz. Belli bir zaman alıyor. Yılın ortasından itibaren düşmeye başlayacak. Gelecek yıl yüzde 15’lere düşürmeyi hedefliyoruz. 2026’da ise yeniden tek hane olacak inşallah. Biz başkaları gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Planını, programın, politikalarını yapmış durumdayız. Adım adım hayata geçiriyoruz, uyguluyoruz. Oyunuzu Bitlis'in geleceğine, oyunuzu hizmetlere verin. Laf üstüne laf koyanlara değil, taş üstüne taş koyanlara oyunuzu verin."

Yılmaz, konuşmasının ardından Tatvan ilçesine geçerek burada da partisinin Tatvan adayı için destek istedi.


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