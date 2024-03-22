Bank of America'dan Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini: 'TCMB'nin tekrar artırıma gitmesi...'

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America, TCMB'nin dünkü faiz kararını değerlendirirken; yılın geri kalında bir faiz artırımı yapmasının çok olası görünmediğini belirtti ve politika faizinin yıl sonuna kadar 250 baz puan indirmesini beklediklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:13
Bank of America'dan Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini: 'TCMB'nin tekrar artırıma gitmesi...'
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ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA), TCMB'nin 500 baz puanlık artışı ile ilgili bir analiz kaleme aldı.

BofA, TCMB'den yeni bir faiz artışı beklemediklerini belirterek bankanın son çeyrekte 250 bp ile faizi yüzde 47,5'e çekebileceğini tahmin etti. Bankanın Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini  yüzde 42 oldu.

TCMB yerel seçimlere bir hafta kala politika faizini sürpriz bir adımla yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltip faiz koridorunu genişletirken, dezenflasyonun yılın ikinci yarısında tesis edileceğini söylemişti.

Faizlere ilişkin beklenti mart ayında bir haftalık repo faizinin yüzde 45'te sabit bırakılacağı yönündeydi. TCMB böylece geçen yıl yapılan genel seçimlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekli sıkılaştırma adımlarıyla bugüne kadar 4 bin 150 baz puan faiz artışı gerçekleştirmiş oldu.

FAİZ VE ENFLASYON TAHMİNİ

Banka'nın notunda öne çıkan noktalar şöyle:

Sadece politika faizini değil, son dönemde attığı düzenleyici adımları da dikkate aldığımızda TCMB'nin politika duruşunu artık oldukça kısıtlayıcı bir alana taşıdığını düşünüyoruz.

Önümüzdeki haftalarda özellikle tüketici tarafında kredi büyümesinde belirgin bir yavaşlama bekliyoruz. Hafta başında mevduatta TL'nin payını artırmaya yönelik atılan düzenleyici adımlara ek olarak yapılan zamlar TL mevduatın yükselmesine yardımcı olacak. 

Şimdi 4. çeyrekte bir indirim görüyoruz. Yılsonunda enflasyonu yüzde 42 olarak öngörüyor ve yılsonuna kadar TCMB'nin 250 baz puanlık bir indirimle politika faizini yüzde 47,5'e çekebileceğini düşünüyoruz.

Politika duruşundaki yüksek sıkılık seviyesi göz önüne alındığında, TCMB'nin tekrar artırıma gitmesini çok düşük bir ihtimal olarak görüyoruz.

Açıklamalarında daha fazla artırıma açık kapı bıraktılar; ancak ücret artışları, fiyat ayarlamaları ve seçim kampanyası harcamalarının etkisi azaldıkça aylık enflasyon eğiliminin ikinci çeyrekten itibaren yavaşlamasını bekliyoruz.

Yıllık enflasyon baz etkisi nedeniyle yaz aylarında çok hızlı bir şekilde düşecek ve ağustos-eylül aylarında yüzde 50'nin altına inecektir. Bu durum TCMB'ye dördüncü çeyrekte bir indirim yapma fırsatı verecektir ancak yine de bankanın enflasyonun düşmeye devam etmesini sağlamak için 2024-2025 döneminde kısıtlayıcı bölgede kalması gerektiğine inanıyoruz.


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