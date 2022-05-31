Saray'da ekonomi zirvesi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Saray'da toplantı yapıyor.
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