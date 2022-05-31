Saray'da ekonomi zirvesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Saray'da toplantı yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 23:43
Saray'da ekonomi zirvesi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Şahap Kavcıoğlu

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