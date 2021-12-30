Saray'dan dolar itirafı... 'Daha erken müdahale edilebilirdi'

30 Aralık 2021 Perşembe, 17:17

Dolardaki sert dalgalanmaya ilişkin Saray'dan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Kur kendini buraya atmadan önce daha erken müdahale edilebilirdi" dedi. BloombergHT canlı yayına katılan Aşan, “Kurun 20-30 liralara gideceğini öngörerek elbette bir model ortaya çıkmaz” diye konuştu.

Aşan, “Kurdaki hareket öngörülebilir değildi, yine de daha iyi yönetilebilirdi. Kur kendini buraya atmadan önce daha erken müdahale edilebilirdi. Orada geç kalmışlık var mı, elbette olabilir. Devlet tarafında bundan daha hızlı davranmak mümkün değil. Devlet kontrolü fazla bir mekanizma” ifadelerini kullandı.

BloombergHT’ye konuşan Aşan’ın öne çıkan ifadeleri şu şekilde:

Önümüzdeki haftalarda Türk lirası tasarruf sahibini güvence altına alan birkaç ürün daha duyabilirsiniz.

2008-2009’dan sonra düşük kurla gidince kalıcı diyebileceğimiz bozukluklar oluştu. 2012-2019 döneminde ara malında dört puanlık gerilememiz var.

Çok hızlı bir hizmet sektörü büyümesi yaşadık. Faktör verimliliğini düşüren bir unsur da bu oldu. Bu ivmenin faktör verimliliğinde bizi ileriye götüreceğini düşünüyorum.

Uzunca bir süredir ithal ikamesi üzerine kurulu bir model yürüyordu. Son dönemde bu ete kemiğe bürünmüş oldu. Orada ana hedef hiç değişmedi. Hedef ithalatı azaltıp, ihracatı azaltmak.

Burada asıl parametre cari fazla. Nisan’da çok büyük ihtimalle cari fazlayı görürüz. Türkiye’nin uzun süreli cari açıklarla devam edebilmesi mümkün değil. Bu cari açıkla enflasyonu düşürmek de mümkün değil.

Önümüzdeki dönemde değerlendireceğimiz parametre cari fazla olacak.

“İHRACAT TARAFINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SORUNU GÖRMÜYORUM”

Daha önce de Türkiye cari fazla vermişti. Bundan önceki cari fazlaların hepsi birer durgunluk sonrası ortaya çıkmıştı. Bu sefer farklı olan cari fazlayı yüksek büyümeyle sağlıyor olmamız olacak.

Yeşil dönüşüm Türkiye’ye de bir fırsat getiriyor. Avrupa ülkeleri ürünleri olduğunca kısa yoldan almaya çalışacak. Bunun gibi birçok şey sayabiliriz. Ben ihracat tarafında bir sürdürülebilirlik sorunu görmüyorum.

“OCAK’TA NEGATİF ENFLASYON BEKLİYORUM”

Aralık ayı geleceğe dair enflasyon beklentileri açısından baz alınacak bir ay değil. Aralık ayında fiyatlamalar içinde ciddi köpük olmuştu.

Kurun bu seviyelerde devam ettiği ortamda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum. Tasarruf sahipleri Ocak’taki negatif enflasyonu da dikkate almasınlar, o da baz etkisiyle olacaktır. Şubat’tan sonraki enflasyon önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentisini belirleyecek dönem olacak.

Enflasyon üzerindeki kur baskısının sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ben şu anki mevduat faizlerinin altında bir enflasyonla 2022’yi tamamlayacağımızı düşünüyorum. Büyük ihtimalle yüzde 15-18 arasında tamamlayacağız 2022’yi.

Hazine’nin bütçe ile ilgili çalışmalar yaptığını biliyorum. 2022’de vergi geliri de harcamaları da öngörülenden yüksek olacak. Planla ilgili de bir çalışma olduğunu biliyorum.