'Sarı altın' olarak biliniyor, 50 TL'den satılıyor: Mersinde hasadı başladı!

Yayınlanma: 27.04.2025 - 13:00

Güncelleme: 27.04.2025 - 13:00

Türkiye’nin önemli meyve üretim merkezlerinden Mersin’de, "sarı altın" olarak bilinen Malta eriği (yenidünya) hasadı açıkta başladı. Ancak zirai don nedeniyle verim yüzde 50 oranında düşerken, meyveler kaliteye göre 50 ile 90 TL arasında satılıyor.

Mersin, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yer tutuyor. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte, açıkta yetişen çilek, dut, kayısı ve yenidünya gibi ürünlerin hasadı başladı. Özellikle Tarsus ve Erdemli ilçelerinde üretimi yoğun olan yenidünya bahçelerinde meyveler olgunlaşarak sararmaya başladı. Hasat işlemi, özenle gerçekleştirilen toplama ve kaliteye göre ayrım sonrası ürünlerin hale gönderilmesiyle devam ediyor. Bu yıl zirai don nedeniyle yaşanan kayıp, meyve başına yüzde 50 civarında bir verim düşüşüne yol açtı. Kaliteli meyveler 90 TL'ye kadar alıcı bulurken, ikinci kalite olanlar 50 ile 60 TL arasında satılıyor. Yenidünya meyvesi, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

Mersin, Türkiye’nin en büyük yeni dünya üretim alanına sahip şehirlerden biri. Ülkede üretilen Malta eriğinin yüzde 72'si, yaklaşık 4 bin 800 dekarlık alanda Mersin'den elde ediliyor. Yenidünya üretimi, üreticilerine ciddi bir ekonomik kazanç sağlıyor. Tarsus ve Erdemli ilçelerinde ise üretim en yoğun şekilde gerçekleşiyor. Hasatta çalışan işçiler sabah erken saatlerde işbaşı yaparken, kalitesine göre ayırdıkları ürünleri paketleyip satışa sunuyor.

Üreticiler, açıkta hasat edilen ürünlerin kilogramını 60 ile 90 TL arasında satarken, örtü altındaki ürünler daha yüksek fiyatlarla alıcı buluyor. Zirai don nedeniyle bu yılki rekolte düşük olsa da, örtü altındaki ürünlerin kaliteli olduğu ve bu ürünlerin fiyatlarının 100 ile 150 TL arasında değiştiği belirtiliyor.