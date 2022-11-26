'Sarı metal' sistematik risklere güvence sağlıyor

26 Kasım 2022 Cumartesi, 09:27

Fed'in şahin para politikası ile baskılanan altın, yatırımcılar için güvenli liman imajını karumaya devam ediyor. Sarı metale karşı özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisi azalsa da ekonomistler sıkı para politikalarının uygulandığı dönemlerde oluşabilecek sistemik risklere karşı altın tutulması tavsiyesinde bulunuyorlar. Ekonomim'deki Evrim Küçük'ün aktardığına göre, Ekonomistler yayınladıkları notta şu ifadeler yer alıyor; “Bu tür para politikası sıkılaştırma dönemleri sonrasında genellikle sistemik riskler yaşanır. Altın ve İsviçre Frangı tutmak, portföy oynaklığını dengelemeye yardımcı olabilir.” Fransız kuruluş altın tavsiye etmesine rağmen fiyatları için çok iyimser tahminler vermedi. Gelecek yılın son çeyreği için ons başına 1.650 dolar öngören banka 2025’e kadar 1.900 dolar bekliyor.

AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET OLABİLİR



Credit Suisse, fiyatlara ilişkin değerlendirmesinde, altının 200 günlük hareketli ortalaması 1.801 doların altında baskı görmeye devam edeceğini belirtiyor. 55 günlük ortalama 1.685 dolara geri dönülmesinin ise yeni bir aşağı yönlü hareketi tetikleyeceği ifade ediliyor.

ALTIN 1.620 DOLARI TEST EDİLEBİLİR

ANZ tarafından yapılan yorumda da şöyle deniliyor:

“Fiyatların 1.800 dolar direncinin üzerine yerleşmesi, yükseliş eğilimini doğrulamak için çok önemli olacak. Ancak altın/dolar paritesinin bu direnci 2022 bitmeden kırmasının zor olacağını düşünüyoruz. Altının 1.700$ dolardan destek almasını bekliyoruz, ancak fiyatlar yakın vadede önemli bir destek seviyesi olan 1.620 doları test edebilir.”