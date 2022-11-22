Suudi Arabistan, Türkiye'ye destek amaçlı para aktaracak

22 Kasım 2022 Salı, 15:09

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatırmayı görüştüklerini söyledi.

Reuters'ın sorusuna e-posta ile yanıt veren sözcü, "(Türkiye) Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatırmak için son görüşmeleri yapıyoruz" dedi.