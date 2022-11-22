Suudi Arabistan, Türkiye'ye destek amaçlı para aktaracak
Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolar aktarmak üzere yapılan görüşmelerin son aşamada olduğunu açıkladı.
Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin Türkiye Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatırmayı görüştüklerini söyledi.
Reuters'ın sorusuna e-posta ile yanıt veren sözcü, "(Türkiye) Merkez Bankası'na 5 milyar dolar yatırmak için son görüşmeleri yapıyoruz" dedi.
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