Sarımsak tarlada 15, markette 40 lira
Meşhur Araban sarımsağının hasadı biterken paketleme işlemi sürüyor. Sarımsak tarladan markete gelene kadar fiyatı ise iki kattan fazla artıyor.
Gaziantep’in Araban ilçesinde yetişen ve Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 22’sini karşılayan Araban sarımsağında hasat sona erdi.
Toplamda 20 bin dönüm üzerinde ekilen sarımsaklardan 20-25 ton rekolte elde edildi.
Araban Ziraat Oda Başkanı ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, sarımsağın paketleme işleminin sürdüğünü belirterek, fiyatların ise tarladan markete gidene kadar iki kattan fazla arttığını söyledi.
Altun şunları söyledi: “Şuan tarlada hasat bitti amele paketleme ve temizleme işlemlerini yapıyor. Sarımsağımızın kalitesi hiçbir yerde yok. Türkiye’nin her tarafına göndereceğiz. Şuanda sarımsağımız tarlada 15 TL ancak marketlerde iki katından fazlaya satılıyor. Bizim acıdığımız konu budur. Tüketici 40 TL’ye bunu yemesin. Yani biz 15 TL’ye satıyorsak oda 20 TL’ye yesin. Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 22’sini biz karşılıyoruz. 20 bin dönüm arazide sarımsak ekildi 25 tonun üzerinde rekolte bekliyoruz.”
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