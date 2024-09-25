Sarıyer'deki yalı rekor fiyata satılık

Sarıyer Büyükdere'deki bir 4 katlı yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı.

Sarıyer'deki yalı rekor fiyata satılık
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İHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 13:12

Sarıyer Büyükdere'deki bir yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı. 4 katlı yalının, 550 metrekarelik arazide, 900 metrekare kullanım alanına sahip olduğu öğrenildi.

550 METREKARELİK BİR ARAZİ ÜZERİNDE

Sarıyer Büyükdere'de Piyasa Caddesi'nde bulunan yol yalısı 625 milyon liradan satışa çıkarıldı. Rekor fiyat istenen yalı, Sadberk Hanım Müzesi ile Surp Boğaz Klisesi arasında kalıyor. 550 metrekarelik bir arazi üzerinde brüt bin 200 metrekare, net 900 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı yalıda, 11 oda, 2 salon ve 5 banyo bulunuyor. Açık yüzme havuzu da bulunan boğaz manzaralı olan yalının tarihi eser statüsünün bulunmadığı öğrenildi.


Etiketler: #sarıyer #Yalı

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