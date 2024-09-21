Yahyalı’da hasat başladı: Bu yıl 100 bin rekolte bekleniyor...

Yayınlanma: 21.09.2024 - 17:23

Güncelleme: 21.09.2024 - 17:23

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ”Vira bismillah Karadeniz’de ki balıkçıların kullandığı bir tabir değil, elma indirme sezonu başladığı zamanda biz de vira bismillah diyoruz Bugün itibariyle Yahyalımızda elma hasadına vira bismillah dedik. Allah bereketli eylesin. Her zaman söylerim elma indirmede beşikteki çocuğa dahi iş düşer bizim Yahyalımızda. Bu yıl rekoltemiz yaklaşık 100 bin ton inşallah. Kazanan çiftçilerimiz olacak, kazanan Yahyalı’mız, kazanan Kayserimiz olacak, Türkiye ekonomisi olacak. 25 ülkeye yakın ihracatımız var. Yahyalı ekonomimizin lokomotif sektörlerinin başında tarım, tarımda da başı çeken elmamızdır. Elma ile meşhuruz ve iddia ediyoruz dünyanın en lezzetli elması Yahyalı Elmasıdır” dedi.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise konuşmasında, “Elma sezonunu açıyoruz. Hayırlı bereketli olsun. Hem üreticilerimiz için hem buradan ekmek yiyen çalışanlarımız için hem de birçok sektörü tetikleyen elma hasadı başladı. Örnek verecek olursak nakliyesinden deposuna, ihracatçısına, ilaç satan zirai firmalara, birçok sektörü harekete geçiriyor. Bu yıl da 80 bin ton, 100 bin ton arası rekolte bekleniyor. Sloganımız Yahyalı elması dünyanın en lezzetli elması. Bu noktada Türkiye’nin birçok yerinden olumlu dönüşler alıyoruz. 25 ülkenin üzerinde ihracatımız mevcut. Hayırlı bereketli bir sezon diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.