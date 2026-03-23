Şarj istasyonlarında yeni dönem: EPDK'den temassız ödeme ve şeffaf fiyat zorunluluğu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ŞARJ AĞI VE LİSANSLAMA YENİDEN TANIMLANDI

Yeni düzenlemeyle şarj üniteleri ve istasyonlarının kurulumu ile işletilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Mobil şarj istasyonları, şarj ağı oluşturulması ve işletmecilerin lisans süreçleri de kapsamlı şekilde yeniden düzenlendi. Kullanıcıların hak ve yükümlülükleri ile serbest erişim platformunun kurulması ve işletilmesine yönelik hükümler de yönetmelikte yer aldı.

30 GÜN İÇİNDE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Şarj ağı işletmecilerinin yetki ve sorumlulukları genişletilirken, ülke genelinde şarj ağı kurma ve işletme yetkisi yeniden tanımlandı. İşletmecilerin yaptıkları ortak dolaşım anlaşmalarını imzaladıktan sonra 30 gün içinde kuruma bildirmesi zorunlu hale getirildi.

YEŞİL ŞARJ İSTASYONLARI İZLENECEK

Yönetmelikte yeşil şarj istasyonlarına ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Buna göre, gerekli işlemleri tamamlayan işletmeciler ve bu işletmecilere ait markalar, her ay sonunda Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından yayımlanacak ve kuruma bildirilecek.

ŞARJ AĞI GENİŞLETME SÜREÇLERİ DÜZENLENDİ

Şarj ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilişkin süreçler de yeniden belirlendi. İşletmecilerin ağa yeni bir istasyon eklemek istemesi durumunda kuruma elektronik ortamda başvuru yapması gerekecek. Başvurular 10 iş günü içinde sonuçlandırılacak ve uygun bulunması halinde istasyonlar serbest erişim platformunda yayımlanacak.

DEVİR VE MOBİL ŞARJ KURALLARI NETLEŞTİ

Düzenleme kapsamında şarj istasyonlarının farklı işletmeciler arasında devrine ilişkin süreçler netleştirilirken, mobil şarj istasyonu işletmek isteyenlerin de kuruma bildirimde bulunması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, şarj hizmetinin elektrik tedarik faaliyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği hüküm altına alındı.

TEMASSIZ ÖDEME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollarda yer alan ve yeni kurulacak istasyonlarda, 50 kilovat ve üzeri DC (hızlı) şarj ünitelerinin en az birinde kartlı veya temassız ödeme imkanı sunulması zorunlu olacak. Bu ödeme yöntemleri için kullanıcıdan ek ücret alınamayacak.

FİYATLANDIRMA VE ŞEFFAFLIK ARTIRILDI

Şarj hizmeti fiyatlandırmasına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi. Buna göre, fiyatlar serbestçe belirlenmeye devam edecek ancak yalnızca tüketilen enerji üzerinden uygulanacak. Bağlantı, işlem başlatma veya ekipman kullanımına ilişkin ek ücret alınamayacak.

İşletmeciler, fiyatları ile varsa rezervasyon ve işgaliye bedellerini dijital platformlar ve istasyonlar üzerinden eş zamanlı olarak ilan edecek. Halka açık istasyonlarda fiyat farklılaştırmasının yalnızca AC, DC ve mobil şarj istasyonları arasında yapılabileceği belirtildi.

ŞARJDA YENİ SINIRLAR VE UYGULAMALAR

Düzenlemeye göre sadakat programları kapsamında sunulan en düşük fiyatın yüzde 25 üzerinde ücret uygulanamayacak. Ayrıca, DC şarj ünitelerinde batarya doluluğu yüzde 85 ve üzerine ulaşan araçlarda, kullanıcıya önceden bilgi verilmesi şartıyla şarj işlemi sonlandırılabilecek. İşletmeciler, lokasyon ve saat bazlı indirimli fiyat uygulayabilecek.