Sasa Başkanı İbrahim Erdemoğlu, ABD-Çin geriliminin etkilerine dikkat çekti: ‘Üretim üssü olabiliriz’

Erdemoğlu Holding ve Sasa Polyester Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Türkiye açısından petrokimya yatırımlarının, hem cari açığın azalması hem bölgesel üretim üssü olma konusunda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Sasa Başkanı İbrahim Erdemoğlu, ABD-Çin geriliminin etkilerine dikkat çekti: ‘Üretim üssü olabiliriz’
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Serhat Aligil
Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Sasa Polyester’in kısa süre içinde üretime geçecek yeni tesislerini tanıtmak için gazetecilerle bir araya gelen Erdemoğlu, içinde bulundukları sektörde küresel çapta yoğun bir rekabet olduğunu, bu açıdan özellikle ABD’nin Çin’in önünü tıkamaya çalıştığını vurgulayarak şöyle devam etti: 

“Bu durumda bölgesel çapta yeni bir üretim üssü lazım. O da Türkiye olabilir. Bu bizim de işimize gelir. Bu nedenle Çin’le rekabet için altyapı kuruyoruz. Temelimizi sağlam hale getiriyoruz. Zaten son yatırımlarımızla Çin ve Hindistan dışında en büyük üretici olacağız.” 

Sasa’yı aldıktan sonra bugüne kadar 4.5 milyar dolar yatırım yaptıklarını, bunun 2.5 milyar dolarlık kısmı ve son teknolojiyle kurdukları tesislerin Haziran 2025’e kadar devreye gireceğini ifade eden Erdemoğlu, böylece bugün 1.1 milyon ton olan yıllık kapasitenin 1.9 milyon tona çıkacağını anlattı. 

Ayrıca Sasa bünyesinde kurulacak, ilk temelini 2026’da atmayı hedefledikleri 20 milyar dolarlık “Yumurtalık Petrokimya Tesisi Projesi”yle ilgili de bilgi veren Erdemoğlu, 11 milyon metrekareye inşaa edilecek tesis için 5.5-6 milyon metrekare yer aldıklarını, diğer bölüm için “endüstri sanayi bölgesi” ilanını beklediklerini anımsattı. 

‘YUMURTALIK’ BEKLİYOR

Bu kararı 1.5 yıldır beklediklerini de vurgulayan Erdemoğlu, hazırlıklarını yaptıklarını, ilk etapta 5.5 milyar dolarla 6.5 milyon tonluk rafineri kurulacağını açıkladı. Erdemoğlu, tesiste işlenecek petrol için 20 Aralık’ta Gabar’daki kuyulara gidecekleri bilgisini verdi.


Etiketler: #Erdemoğlu Holding #ibrahim erdemoğlu

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