Savaş hammadde fiyatını uçurdu, üretici acil vergi indirimi istiyor: Çiftçiden gübre uyarısı

Buğday, arpa başta olmak üzere hububat ürünlerinde mart, nisan ayları üre gübresinin atılma zamanı. Üre gübresi verim artışı sağlıyor. Aksi halde verim kaybı ortaya çıkıyor. Ancak savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin durması gübre fiyatlarını aşırı derecede yükseltti. Hürmüz Boğazı gübre hammaddesinin geçişinde kritik önemde bulunuyor. Gemi trafiğinin durmasının da etkisiyle üre gübresinde yüzde 11.15, DAP’ta yüzde 5.79, amonyum sülfatta da yüzde 14.08 oranında artış oldu. Üst üste zam geldi. Ürenin tonu 29 bin 900 lira, DAP’ın tonu 34 bin 400 lira, amonyum sülfatın tonu 16 bin 200 lira. Tarımsal girdilerde savaş öncesi zaten yıllık yüzde 33’ün üzerinde olan artışlar, daha da yükselecek.

İHRACATA YASAK GELDİ

İktidar, gübrede fiyat artışlarının önüne geçebilmek için üre gübresinde ihracata yasak getirdi. Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen yazıya da dikkat çekerek, “savaş nedeniyle kullanım dönemi içerisinde olduğumuz azotlu gübre dahil tüm gübrelerin fiyatlarının artacağı, öncelikli olarak da üre gübresi olmak üzere azotlu gübre tedarikinde sıkıntı yaşanabileceğinin değerlendirildiğini, ülkemizin gübre arz güvenliğini sağlamak amacıyla üre gübresinde ihracatın kısıtlanması ihtiyacı bulunduğuna” dikkat çekti. Üre gübresinin ihracatı 7 Mart 2026’dan geçerli olmak üzere yasaklandı.

‘SAVAŞ BÖLGESİNDEN GELİYOR’

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Türkiye’de azotlu gübrelerin kaynağının doğalgaz ve amonyak olduğunu, onların da ağırlıklı olarak savaş bölgesinden geldiğine dikkat çekti. Fosfatlı gübrelerin ana maddesi olan kükürtün de yine Katar üzerinden Türkiye’ye geldiğine işaret eden Suiçmez, “Gübrede hammade yurtdışına bağımlı. Bu aşamada da oradan gelecek sevkiyatın azlığı gübre fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Zaten savaş öncesinde de tarımsal girdi fiyat endeksi yüzde 33’lerin üzerindeydi. Savaşın olumsuz etkileri gübre fiyatlarının artması sonucunu doğuracak” dedi.

‘ÖNLEM ALINMAZSA GÜBRE ATILAMAZ’

Üre ihracatının kısıtlanmasının doğru bir karar olduğunu dile getiren Suiçmez, şöyle devam etti:

“Tarım Kredi Kooperatifleri, gübrede stoklar yeterli dese de peşpeşe üç kere zam yaptı gübre fiyatlarına. Aynı zamanda da ortaklarına gübre satışı aşamasında kısıtlama getirdi. Gübrede arz açığımız var. Dışa bağımlılık var. Dövize bağımlı artan fiyatlar savaşın da etkisiyle daha da artacak. Gerekli önlemler alınmazsa tarlalara gübre atılamaz. Şu anda yeterli gübre atılamazsa da verim kaybı olur. Zaten hububatta arpa, buğdayda üretim düşmüştü. Kuraklığın etkisi var, yine olacak.”

‘HIZLICA YAŞAMA GEÇİRİLMELİ’

Suiçmez, artan akaryakıt fiyatlarına karşı eşel-mobil sistemine geçildiğine dikkat çekerek, “Nasıl akaryakıt fiyatlarının artmaması için devlet yüzde 75’ini karşılıyorsa biz de yıllardır tarımda kullanılan mazottan ÖTV’nin kaldırılmasını, KDV’nin indirilmesini istiyoruz. Ancak şu anda buna yönelik bir gelişme yok. Gübredeki ÖTV ve KDV’ye yönelik de bir düzenleme yok. Çiftçinin uygun zamanda, uygun gübreyi, uygun miktarda atabilmesine yönelik olarak gübre fiyatlarında da ÖTV ve KDV düzenlemesi hızlıca yaşama geçirilmeli” dedi.