Savaş şubatta asgari ücretli ve emekliyi es geçti: Enflasyonda 20 aylık düşüş sona erdi! Martta 24. gün ayrıntısı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre şubat ayında enflasyon aylık yüzde 2,96, yıllık ise yüzde 31,53 olarak hesaplandı. Nisan 2024'te yıllık yüzde 69,80, Mayıs 2024'te ise yüzde 75,45 olarak açıklanan ve bu tarihten itibaren düşüş gösteren enflasyon, 20 aylık gerileme serisine son verdi. Ocak ayında yüzde 30,65 olarak açıklanan yıllık enflasyon, şubat ayında yüzde 31,53'e yükselerek beklentilerle örtüştü.

GERİLİM ŞUBAT VERİLERİNE YANSIMADI

TÜİK, enflasyon hesaplamalarında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) zamanlılığı gereği ilgili ayın 1'i ile 24'ü arasındaki verileri esas alıyor; her madde için elde edilen günlük fiyatın geometrik ortalaması alınarak o maddenin aylık ortalama fiyatına ulaşılıyor.

24 Şubat'ın ardından Batı Asya'da İran-ABD-İsrail arasında '12 Gün Savaşları'nın devamı olarak değerlendirilen yeni bir savaşın patlak vermesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tesislerine yönelik tehditlerle birlikte küresel arz endişelerini önemli ölçüde artırdı. Saldırıların başladığı 28 Şubat tarihinde varil fiyatı 73,20 dolar olan Brent petrol, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkıyatına yönelik tehditlerin derinleşmesiyle birlikte sert yükselişini sürdürdü. Bir önceki gün yüzde 7'yi aşan artışın ardından petrol fiyatları yukarı yönlü seyrini koruyor.

Açıklanan enflasyon oranı piyasa beklentileriyle uyumlu seyrederken Batı Asya'daki gerilimin şubat ayı fiyatlarına yansımamış olmasına karşın 20 aylık düşüş trendinin sona ermesi dikkat çekiyor.

'BÖLGEDEN TEK BİR DAMLA PETROL ÇIKARMAYACAĞIZ'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını ve boğazı geçmeye çalışan gemilere müdahale edileceğini açıkladı. İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari şu ifadeleri kullandı:

Geçmeye çalışan gemiler, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır. Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız; bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz.

PETROL ÇIKARSA ENFLASYON ARTACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen yıl yayımladığı analize göre Brent petrol fiyatındaki her yüzde 10'luk artış, tüketici enflasyonunu bir yıl içinde 1 puan yükseltiyor. Bu çerçevede söz konusu petrol fiyatı artışlarının ve piyasalardaki savaş fiyatlamalarının şubat ayı enflasyon verilerine yansımadığı görülürken mart ayında şubat ayına kıyasla daha yüksek bir enflasyon açıklanması ihtimali güçleniyor.

Varil fiyatı 82 dolardan 200 dolara yükselirse bu, yüzde 143'lük bir artışa karşılık geliyor. TCMB'nin analizi esas alındığında böyle bir senaryoda yıllık enflasyonda yaklaşık 14,3 puanlık ek artış riski gündeme gelebilecek.

ASGARİ ÜCRET İKİ AYDA 2 BİN 232 TL ERİDİ

2026 yılının ilk iki ayında hesaplanan kümülatif enflasyon yüzde 7,95'e ulaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23 Aralık 2025 tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında 2026 yılı için net asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açıklamıştı. Yüzde 27 oranında zam yapılan asgari ücret, hem açlık sınırının hem de TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının altında kalmıştı.

TÜİK'in enflasyon verileri ve TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırının gerisinde belirlenen 28 bin 75 TL'lik asgari ücretin alım gücü, yılın ilk iki ayında 2 bin 232 TL eriyerek 25 bin 843 TL'ye geriledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 20 bin TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşının alım gücü ise aynı dönemde 1.590 TL erimesiyle 18 bin 410 TL düzeyine düştü.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YOK

Yılın ilk iki ayında alım gücü eriyen emekli maaşlarına karşın emekli bayram ikramiyesine bu yıl zam yapılmayacağı açıklandı. Emekli bayram ikramiyesini de kapsayan, ekonomi ağırlıklı 19 maddelik kanun teklifi dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyelerine ilişkin, "Bu teklifte yer almıyor. 17,7 milyon civarında emeklimiz var. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. Şu anda kanun teklifinde buna yönelik düzenleme yok. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz. Yer alabilir mi? Bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık. Bizim OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerinde bulunarak söz konusu kanun teklifinde emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik bir madde bulunmadığını belirtmişti.

Güler'in açıklamalarıyla birlikte 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyelerinin bu yıl artırılmayacağı kesinlik kazandı.