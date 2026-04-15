Savaştaki İran'da market fiyatları ne kadar? Türkiye ile aradaki uçurum şaşırttı

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından İran’ın Tebriz kentindeki bir süpermarket görüntüsünü paylaşarak Türkiye ile İran arasındaki gıda fiyatlarını karşılaştırdı. Paylaşımda, bazı temel gıda ürünlerinde Türkiye’deki fiyatların İran’a göre daha yüksek olduğunu ifade etti.
TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI
Salıcı’nın paylaşımında yer verdiği verilere göre bazı ürünlerde Türkiye ve İran fiyatları şöyle sıralandı:
|Ürün
|Türkiye (TL)
|İran (TL)
|Dolmalık biber
|155
|33
|Sivri biber
|169
|27
|Kabak
|75
|25
|Patlıcan
|69,9
|6,5
|Portakal
|49
|26,8
|Patates
|21,5
|14
|Domates
|100 – 200
|16
ENFLASYON ORANLARI VE ALIM GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI
Paylaşımda İran’da gıda enflasyonunun yüzde 57,9, Türkiye’de ise TÜİK verilerine göre yüzde 32,3 seviyesinde olduğu ifade edildi. Ayrıca domates fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalarda iki ülke arasındaki fiyat artışlarının etkisine dikkat çekildi.
Asgari ücret karşılaştırmasına göre İran’da 120 dolar, Türkiye’de ise 625 dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, alım gücü üzerinden domates tüketim miktarına ilişkin karşılaştırmalar da paylaşıldı.
TARIMSAL VERİLER VE ÜRETİM KOŞULLARI
Paylaşımda Türkiye ve İran’ın tarım yapısı da karşılaştırıldı. İran’da ekilebilir arazi oranının yüzde 9, Türkiye’de ise yüzde 26 olduğu ifade edildi. Buna rağmen bazı ürünlerde Türkiye’de fiyatların daha yüksek olduğu vurgulandı.
FİYAT ARTIŞLARININ NEDENLERİ
Salıcı, fiyat farklarının nedenine ilişkin değerlendirmesinde jeopolitik krizlerin tek başına açıklayıcı olmadığını belirterek, ekonomik politikaların etkisine dikkat çekti. Paylaşımda Türkiye’deki fiyat artışlarının yönetim tercihleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Kardeşlerim;— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) April 14, 2026
İran Tebriz’de bir süpermarketten gelen görüntüyü paylaşıyorum.
Tümen cinsinden fiyatları Türk Lirası’na çevirdiğimizde yaklaşık tablo şu:
Dolma biber:
Türkiye’de 155 TL.
İran’da 33 TL.
Sivri biber:
Türkiye’de 169 TL.
İran’da 27 TL.
Kabak:
Türkiye’de 75 TL.… pic.twitter.com/NQPnl3tTwp