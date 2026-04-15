Savaştaki İran'da market fiyatları ne kadar? Türkiye ile aradaki uçurum şaşırttı

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından İran’ın Tebriz kentindeki bir süpermarket görüntüsünü paylaşarak Türkiye ile İran arasındaki gıda fiyatlarını karşılaştırdı. Paylaşımda, bazı temel gıda ürünlerinde Türkiye’deki fiyatların İran’a göre daha yüksek olduğunu ifade etti.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Salıcı’nın paylaşımında yer verdiği verilere göre bazı ürünlerde Türkiye ve İran fiyatları şöyle sıralandı:

Ürün Türkiye (TL) İran (TL) Dolmalık biber 155 33 Sivri biber 169 27 Kabak 75 25 Patlıcan 69,9 6,5 Portakal 49 26,8 Patates 21,5 14 Domates 100 – 200 16

ENFLASYON ORANLARI VE ALIM GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI

Paylaşımda İran’da gıda enflasyonunun yüzde 57,9, Türkiye’de ise TÜİK verilerine göre yüzde 32,3 seviyesinde olduğu ifade edildi. Ayrıca domates fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalarda iki ülke arasındaki fiyat artışlarının etkisine dikkat çekildi.

Asgari ücret karşılaştırmasına göre İran’da 120 dolar, Türkiye’de ise 625 dolar seviyesinde olduğu belirtilirken, alım gücü üzerinden domates tüketim miktarına ilişkin karşılaştırmalar da paylaşıldı.

TARIMSAL VERİLER VE ÜRETİM KOŞULLARI

Paylaşımda Türkiye ve İran’ın tarım yapısı da karşılaştırıldı. İran’da ekilebilir arazi oranının yüzde 9, Türkiye’de ise yüzde 26 olduğu ifade edildi. Buna rağmen bazı ürünlerde Türkiye’de fiyatların daha yüksek olduğu vurgulandı.

FİYAT ARTIŞLARININ NEDENLERİ

Salıcı, fiyat farklarının nedenine ilişkin değerlendirmesinde jeopolitik krizlerin tek başına açıklayıcı olmadığını belirterek, ekonomik politikaların etkisine dikkat çekti. Paylaşımda Türkiye’deki fiyat artışlarının yönetim tercihleriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.