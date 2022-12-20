Saxo Bank CIO'su: Fed muhtemelen 2023'te faizleri düşürmeyecek
Saxo Bank CIO'su Steen Jakobsen Fed'in önümüzdeki yıl faizleri düşürmeme taahhüdünün gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu ancak ABD ekonomisinin bu durumu beklenenden daha iyi atlatacağını düşündüğünü söyledi.
Saxo Bank'ın CIO'suna göre, Fed muhtemelen gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeme sözünü yerine getirecek ve ABD ekonomisi bu durumu beklenenden daha iyi atlatacak.
Steen Jakobsen verdiği bir röportajda, derin bir durgunluktan ziyade "ekonomide yer alan talep fazlasının azalmasını" beklediğini söyledi. Jakobsen terminal faiz oranının 2023 sonuna kadar yüzde 5,5-6’ya ulaşacağını öngördü.
"ENFLASYON ORANI 2 KAT ARTACAK"
Banka yetkilisi manşet enflasyonun gelecek yılın başlarında düşeceğini ancak uzun vadeli enflasyon oranının Covid’den önceki döneme kıyasla 2 katı olacağını belirtti.
Banka CIO’su gelecek yıla girerken Meta, Netflix, Apple, Amazon ve Google’ın çatı şirketi Alphabet gibi şirketleri örnek göstererek S&P 500’ün yüzde 25’inin aşırı pahalı olduğunu ancak kalan yüzde 75’in ise ucuz kaldığının altını çizdi. Buna göre fırsat sunan ucuz hisse senetleri arasında enerji, emtia savunma harcamaları, lojistik ve siber güvenlik şirketleri yer alıyor.
Jakobsen son olarak Çin pazarına da değinerek ülkenin Kovid politikasını değiştirmesi ve ekonominin tam açılımını gerçekleştirmesi gerekliliğinin oldukça açık olduğunu kaydetti.
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