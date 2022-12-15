Kediye kötü muamele vakası nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonuna dava
Brezilyalı hayvan hakları savunucuları, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda basın toplantısında kediye yapılan kötü muamele nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu'na 200 bin dolarlık dava açtı.
Katar ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında düzenlenen basın toplantısında Brezilya milli takımının sorumlusu Vinicius Rodriguez’in bir kediyi kabaca masadan alıp yere fırlatması tepki topladı.
Arjantin’de yayımlanan El Grafico dergisinde yer alan habere göre, bir grup sivil toplum örgütü ile Brezilya Hayvanları Koruma ve Savunma Ulusal Forumu, bu davranışa karşılık Brezilya Futbol Konfederasyonu aleyhine 1 milyon reallik (200 bin dolar) dava açtı.
Davacılar, kamuoyundan özür dilenmesi ve konfederasyon çalışanlarının çevre koruma ve hayvan bakımı konularından eğitilmesini de talep etti. Brezilya milli takımı Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan’a penaltı atışları sonucunda yenilmişti.
How on earth did a cat make its way into a Brazil press conference?— Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) December 7, 2022
And did he really need to throw it like that?!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LIDM3JEBjs
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