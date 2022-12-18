Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester: ‘Faizler enflasyon soğuyana dek yüksek kalmalı’
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonu kontrol altına almak için daha gidecek yolları olduğunu ve ulaşılacak tavan faiz seviyesinin meslektaşlarının öngördüğünden biraz daha yukarıda olduğunu belirtti.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, tavan faiz seviyesi tahmininin meslektaşlarınınkinden daha yüksek olduğunu ve Fed'in enflasyonu dizginlemek için sürekli sıkı politikaya ihtiyacı olduğunu söyledi.
Mester, cuma günü Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, "Faiz oranlarını yükseltmeye devam etmeliyiz çünkü enflasyon konusunda yapacak daha çok işimiz var. Enflasyonun düşmesi biraz zaman alacak" ifadelerini kullandı.
Fed yetkilileri bu hafta faiz oranlarını yarım puan artırarak politika faizini yüzde 4,25 ila yüzde 4,5 hedef aralığına getirmişti. Öte yandan politika yapıcılar tarafından yayınlanan yeni bir Ekonomik Öngörü Özeti (SEP), faizlerin 2024'te yüzde 4,1'e düşürülmeden önce medyan tahminlerine göre gelecek yıl yüzde 5,1'e gösterdi. Her iki oran da daha önce öngörülen seviyelerin yükseltildiğini ortaya koyuyor.
"YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE OLMASI GEREK"
Mester konuyla ilgili, "SEP'in medyan tahmininden biraz daha fazla, biraz daha yukarıdayım. Sanırım bir süre daha orada olmamız gerekecek" dedi. Cleveland Fed Başkanı faiz oranlarının "enflasyon bu tutarlı temelde aşağı gelene kadar" yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Bu haftaki faiz artış hamlesi, faizleri 1980'lerden bu yana en hızlı şekilde artıran dört ardışık 75 baz puanlık artırımın ardından Fed’in faiz artış hızında bir düşüşe işaret etti. Bununla birlikte Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yetkililerin, faizlerin, yüzde 2 hedefinin üç katına ulaşan enflasyonu dizginlemek için yeterince kısıtlayıcı bir seviyeye gelmeden önce hala "gidilecek yolları" olduğunu söyleyerek, daha fazla artışın geleceğini açıkça belirtti.
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