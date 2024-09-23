Sayıştay: Özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesinde değer tespit sonuçları kamuoyuna duyurulmadı

Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:37

Güncelleme: 23.09.2024 - 12:45

Sayıştay'ın 2023 yılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Denetim Raporu yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Başkanlık bünyesindeki Özelleştirme Fonu’nun 2023 yılında toplam geliri 13 milyar 51 milyon 475 bin 726 lira 51 kuruş olurken, toplam gideri 8 milyar 714 milyon 629 bin 642 lira 43 kuruş oldu.

Raporda, “Dönem sonunda 4 milyar 336 milyon 846 bin 84 lira 8 kuruş olumlu faaliyet sonucu elde edilmiştir” denildi.

“26 TAŞINMAZ SATILDI, 4 TAŞINMAZ AMACI DIŞINDA KULLANILDI''

Sayıştay, mali rapor ve tablolara verilen görüşle ilgili olmayan bulgular kapsamında kamu yararına kullanılması şartıyla kamu idarelerine devredilen taşınmazların amacı dışında kullanıldığını tespit etti. Söz konusu tespite ilişkin, “Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları ile kamu yararına kullanılması kaydıyla bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devredilen 26 adet taşınmazın devralan kuruluşlar tarafından satıldığı, 4 taşınmazın da Kurul kararlarında belirlenen amacın dışında kullanıldığı görülmüştür” detayı paylaşıldı.

Raporda, özelleştirme programına alınan kuruluşların özelleştirilmesinde komisyonlarca belirlenen değer tespit sonuçlarının kamuoyuna duyurulmadığı bulgusuna yer verildi. 2014 yılında bu yana Sayıştay raporlarına konu edildiği belirtilen bulguya ilişkin, “Yapılan incelemelerde, idarenin özelleştirme ihalelerinin bir kısmının işletme hakkı devri, bir kısmının ise satış şeklinde yapıldığı ve imzalanan sözleşmelerde alıcının yerine getirmesi gereken kuruluşta çalışan personele yönelik taahhütler, işletmeye yapılacak yatırıma yönelik taahhütler, kamusal denetime yönelik taahhütler ile yatırımların yer aldığı görülmüştür. Ancak söz konusu yatırım ve taahhütlerin gerçekleştirilmesinin yıllara yayılması ve Kanun gereğince bu taahhüt ve yatırımlar tamamlandıktan sonra değer tespit sonuçlarının açıklanacak duruma gelebildiği gerekçeleriyle idare tarafından değer tespit sonuçlarının kamuoyuna açıklanmadığı tespit edilmiştir” değerlendirmesi yapıldı.