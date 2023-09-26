Sayıştay raporuna göre 2022’de bütçe üzerinde harcamalar 4.1 milyar TL oldu: Kamuya bütçe dayanmıyor

Yayınlanma: 26.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2023 - 04:00

Sayıştay’ın Meclis’e sunduğu “2022 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi” raporunda, kamu kurumlarının ödenek üstü giderlerine de yer verildi. Raporda geçen yıl kamu kurumlarının toplam 4 milyar 141 milyon 536 bin 298.49 TL ödenek üstü harcama yaptığı belirtildi.

En fazla ödenek üstü gider 2.5 milyar TL ile Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleşti. Adalet Bakanlığı’nın 331.7 milyon TL, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 299.3 milyon TL ödenek üstü gideri oldu. Geçen yıl ek bütçe ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’na 22.9 milyar TL toplam bütçe ödeneği verilmişti. Bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet’in, geçen yıl 272.3 milyon TL ödenek üstü gideri oluştu.

Dışişleri Bakanlığı 218.1 milyon TL, Milli Eğitim Bakanlığı 190.3 milyon TL, Tarım ve Orman Bakanlığı 185.1 milyon TL ödenek üstü harcama yaptı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na geçen yıl ek bütçe ile birlikte toplam 354.2 milyon TL bütçe verilmişti. Başkanlığın, geçen yıl 96.8 milyon TL ödenek üstü gideri oluştu. İletişim Başkanlığı’nın geçen yılki toplam bütçe ödeneği 816.4 milyon TL’ydi. Geçen yılki ödenek üstü giderleri 32.1 milyon TL oldu.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 9.3 milyon TL, Emniyet Genel Müdürlüğü de 20 bin 828 TL ödenek üstü harcama gerçekleştirdi. Özel bütçeli idareler kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 1.8 milyon TL ödenek üstü gideri oluştu.