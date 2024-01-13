Scope Ratings'ten Türkiye kararı

Yayınlanma: 13.01.2024 - 09:55

Güncelleme: 13.01.2024 - 09:55

Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye'nin kredi notu teyit etti.



Foreks'in Scope Ratings'ten aktardığı açıklamaya göre, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "B-" yerel para cinsinden notu "B" olarak teyit edildi.

Scope, kredi notunun görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti.

Açıklamada, görünümün revize edilmesinin Türkiye'nin Mayıs 2023'teki genel seçimlerin ardından daha geleneksel bir politika bileşimine ilişkin son dönemdeki performansını yansıttığı ifade edildi.

Scope, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından son dönemde alınan politika tedbirleri ve açıklamalar, uzun süredir uygulanan alışılmışın dışında para politikasından kaynaklanan önemli dış ve mali dengesizliklerin azaltılmasına katkıda bulunmuştur. Büyük ve tutarlı politika faizi artışları ve ihtiyati düzenlemelerin basitleştirilmesi de dahil olmak üzere son politika değişiklikleri, Scope'un TCMB'nin güvenilirliği, bağımsızlığı ve etkinliğine ilişkin değerlendirmesini iyileştirdi." denildi.

Kuruluş, Mart 2024'te yapılması planlanan belediye seçimleri öncesi ve sonrasındaki ortodoks ekonomi ve para politikalarının sürdürülebilir performansının, derecelendirme gidişatında merkezi rol oynayacağına işaret etti.

Scope, faiz oranlarının yükseldiği bu dönemin ekonomiyi daraltabileceği ve siyasi müdahale riskini artırabileceği uyarısında bulundu.