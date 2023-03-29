SDD Başkanı Doğan, depremin tarıma etkisini değerlendirdi: Üretim kaybı yüzde 30 civarında gıda güvenliği sorunu yaratacak
Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Başkanı Sami Doğan, deprem nedeniyle bölgedeki tarımsal üretim kaybının yaklaşık yüzde 25-30 civarında olacağının tahmin edildiğini aktardı. Bunun tarım ve gıda ürünlerin fiyatlarının artışına neden olacağını savunan Doğan, "Deprem, tarımı ve hayvancılığı olumsuz etkileyerek gıda güvenliği ve güvencesi sorunu yaratacaktır" dedi.
Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Başkanı Sami Doğan, deprem felaketinin tarım sektörüne etkisine ilişkin rapor hazırladı.
Raporda, depremden etkilenen 11 ilin kırsal kesiminin geçimini tamamen tarımsal faaliyet ve hayvancılıktan sağladığına dikkat çeken Doğan, “11 il, Türkiye’deki toplam bitkisel üretimin yaklaşık yüzde 21.5’ini, canlı hayvan üretiminin yüzde 14.5’ini oluşturmaktadır” dedi.
Kırsal kesimdeki çiftçilerin bir kısmının yaşamını yitirdiğini, bir kısmının ise depremzede olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:
‘FİYATLAR ARTACAK’
“Çiftçilerin makine ekipmanları kullanılamaz hale gelmiştir. Küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları önemli ölçüde ölerek telef olmuştur. Bölgedeki tarımsal üretim kaybı yaklaşık yüzde 25-30 dolayında olacağı tahmin edilmektedir. Buğday, mısır, pamuk, yerfıstığı, bakliyat tohumu depoculuğu yapan işletmelerin depolardaki ürünleri yıkılan binaların altında kullanılamaz hale gelmiş, gübre ve yem bayilerindeki ürünler de kullanılmaz hale gelmiştir. Un, makarna, sıvı yağ, yem fabrikaları depremden zarar görerek üretim dışında kalmıştır. Bu, tarım ve gıda ürünlerin fiyatlarının artışına neden olacaktır. Deprem, tarımı ve hayvancılığı olumsuz etkileyerek gıda güvenliği ve güvencesi sorunu yaratacaktır.”
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