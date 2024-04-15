Seçim bitti, gözler piyasalara çevrildi: Borsa mı, mevduat mı?

Yayınlanma: 15.04.2024 - 10:58

Güncelleme: 15.04.2024 - 12:06

Piyasaların merakla beklediği yerel seçimler sonuçlandı. İktidar partisi AKP, tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düştü.

Sonuçlar sürpriz yaratırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası ekonomi politikalarını destekleyici söylemleri piyasaları rahatlattı.

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi seçim sonrası 9.849,26 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken mevduat faizleri de 22 yılın zirvesinde seyretmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayında gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltti.

Sürpriz faiz kararı sonrası 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri yüzde 60 seviyesini aştı.

"ENFLASYON İLLÜZYON GİBİDİR"

Yerel seçimlerin sonuçlanmasının ardından gözler yatırım araçlarına çevrilirken Ekonomist Mert Yılmaz, borsa ve mevduat faizlerinin seyrine ilişkin konuştu.

Borsanın alternatifsizliğin kırıldığını belirten Mert Yılmaz, "Pandemi sonrası enflasyonun yüzde 85 olduğu dönemde yüzde 15-16 civarında seyreden mevduat faizleri vardı. O dönem borsa alternatsizken şu an öyle değil. Şimdi tekrar borsa-mevduat rekabeti doğdu. Enflasyon şimdi de yüksek ve hisse senetleri piyasasına yaradığı doğru ancak 'yüksek enflasyon borsaya her zaman yarar' şeklinde yanlış bir ezber oluştu. Enflasyon bir illüzyon gibidir, ciroların ve karların sürekli arttığını gösterir. Fakat yüksek enflasyon ve yüksek faizlerin olduğu bu dönemde borsa için şimdi yeni bir hikaye başlayacak. Yabancı yatırımcı gelecek mi, yoksa gelmeyecek mi? Yabancının gelmediği ortamda borsada 'al gülüm ver gülüm' anlayışı devam eder" şeklinde konuştu.

YABANCI SERMAYE GELECEK Mİ?

Yabancı yatırımcıların gelmeye başladığına dair ilk izlenimlerin olduğunu, ancak tam manasıyla bir güven ortamının oluşmadığını söyleyen Yılmaz, "Yabancılar için piyasalarda hala güven sorunu devam ediyor. Maalesef ki güven yıkması kolay ama tekrar aynı sağlamlıkta yerine koyulması zor. Ancak piyasalarda ilk izlenimler yabancının gelmeye başladığı yönünde bulunuyor. Borsaya kısmende olsa bir yabancı girişi var ve bunun da devam etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR BAZI HİSSELERE ÖNCELİK VERECEK

Yabancı yatırımcının borsada BIST30 hisselerine öncelik verdiğini vurgulayan Ekonomist Mert Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Borsa yatırımcılarının yanıldığı bir konu var. Borsa rekordan rekora koşarken çoğu yatırımcının hisse senetlerinin yarısından fazlası almış olduğu fiyat seviyesinin yüzde 20-30 altında seyrediyor. Çünkü yatırımcılar bir türlü şunu anlamadı; yabancılar borsaya gelmeye devam edecek ise BIST30 hisselerine öncelik verecektir. Burada ise özellikle ucuz olan bankacılık sektörü tercih edilecek. En büyük etken ise yabancılar, yatırımlarını belirli bir oranda halka açıklık, piyasa değeri ve likidite miktarı gibi bazı kriterlere göre şekillendiriyor. Borsada bunları sağlayan şirket sayısı da fazla değil. Bugüne kadar portföyünde banka, holding ve birkaç sektörü bulunduranlar ya para kazandı ya da zararını çıkarttı. Ancak bundan sonrası için mevduat, borsa için önemli bir rakip olacak."

Kısa vadeli yatırımlar için mevduatın, borsanın önüne geçtiğini belirten Mert Yılmaz, bir yıldan uzun vadeli yatırımlar için ise her zaman borsanın tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

KISA VADEDE MEVDUAT, UZUN VADEDE BORSA

Borsa ile mevduatı riskli ve risksiz getiri olarak ikiye ayıran Ekonomist Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar borsadan iyi getiriler sağladı ve belli bir süre daha hisse senetlerinde pozitif hareketler görülecektir. Fakat bugün mevduat faizleri yüzde 55'i aşarak garanti getiri imkanı sağlıyor. Borsa ve mevduat faizlerine şöyle yaklaşmak gerekir. Bir tarafta riskli ürün var, bir tarafta ise risksiz ürün var. Riskli ürünün, risksiz üründen en az 2,5-3 kat fazla getiri sunması lazım ki o riske girmeye değmeli. Mevduat faizlerini ortalama yüzde 60 civarından baz alırsak borsanın bir yılda yüzde 150 getiri sağlaması mümkün değil. Borsada arada fırsatlar çıkacaktır ama şimdilik mevduat, yatırım araçları içerisinde öne çıkıyor. Ancak uzun vadeli yatırımlar için de borsanın hala ucuz ve gidecek yeri olduğunu düşünüyorum."