Seçim hazırlığı tam gaz
Geçim sıkıntısı her geçen gün artıyor. Milyonlarca yurttaş borç ve icra batağında. Emekçiye yapılan zamlar enflasyonun altında kaldı. AKP, 2023 seçimleri öncesinde şimdi de tüm borçlar için yeni yapılandırma paketi hazırlığında. Borçlarda faizin silinmesi, anaparanın taksitlendirilmesi gündemde.
Anketlerde umduğunu bulamayan iktidar, seçim öncesinde geniş toplum kesimlerini ilgilendiren ne varsa masaya sürüyor. Şapkadan şimdi de kapsamlı bir “yapılandırma” çıktı. Vergi affı ve borç yapılandırılması gündemde.
Kulislerde, emeklilerin bayram ikramiyesi, kamu çalışanlarının maaşlarında, asgari ücrette yeni artışlar olabileceği iddiaları da konuşuluyor.
İktidarın seçim hamleleri şöyle:
- BORÇLARA AF: Kulislerde bir süredir kamuoyunda “af” olarak tanımlanan “borç yapılandırması” ile ilgili çalışma yapıldığı konuşuluyordu. NTV’de dün vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma olanağı sunulacağı haberi yer aldı. “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi olacağı” belirtilen paketin, vergi borçları, öğrenim kredileri, köprü ve otoyollardaki kaçak geçiş cezaları, sigorta prim borçları, trafik cezaları, belediyelere olan borçları kapsayacağı, 31 Aralık 2022’ye kadar oluşan borçların tümünün yapılandırılacağı vurgulanıyor. Düzenlemenin pazartesi günü kabinede görüşüleceği, şubatta TBMM’den geçirileceği iddia ediliyor.
- KONUT PAKETLERİ: Önce dar gelirlilere ardından ise orta gelirlilere yönelik düşük faiz ve uzun vadeli konut paketi açıklandı.
- EYT SEÇİME AYARLI: Yıllardır bekleyen EYT konusu gündeme alındı ancak düzenleme çıkmadı. EYT’lilerin tepkisi artınca ilk maaşın mart ayında yatırılacağı açıklandı ancak 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı düzenlemenin seçimler öncesine kadar sarkacağı belirtiliyor.
- ZAMLI İKRAMIYE: İlk verilmeye başlandığı 2018’den bu yana sadece 100 lira artırılarak halen 1100 lira olarak ödenen emeklilere bayram ikramiyesinde de büyük zam beklentisi var. Nisan ayındaki Şeker Bayramı öncesinde önemli oranda artış bekleniyor.
- YÜZDE 10 DAHA: İktidar yeni yılda memur ile emeklilerin maaş ve aylıklarında toplam yüzde 30 artış yaptı. Genel beklenti yüzde 40’tı. Memur konfederasyonları halen ek zammı dile getiriyor. Kabul edilmesi büyük ihtimal olarak görülüyor.
- ASGARİ NE OLUR?: Asgari ücret yılbaşında net 8 bin 506 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız” dedi. Şimdi bu artışın temmuz değil seçim öncesi olabileceği konuşuluyor.
- SÖZLEŞMELİ VE 3600: İktidar aylardır gündemde olan sözleşmelilere kadro düzenlemesini de önceki gün TBMM’den geçirdi. Bu arada 3600 ek gösterge düzenlemesi de yeni uygulamaya geçti. Önümüzdeki günlerde kapsam dışında kalanlarla ilgili yeni bir çalışma yapılacağı da kulislerde dile getiriliyor.
- GEÇİCİ, TAŞERON İŞÇİLER: Kamudaki geçici işçilerin kadroya alınması da gündemde. Seçim öncesinde bu düzenlemenin de yaşama geçirilmesi bekleniyor. KİT’lerde görev yapan taşeron işçilerle ilgili de bir düzenleme olabileceğine dikkat çekiliyor.
- 700 BİN İŞÇİYE ZAM: Bu arada yaklaşık 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren 2023-2025 dönemini kapsayacak “Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü” için görüşmeler de başladı.
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