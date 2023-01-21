Seçim hazırlığı tam gaz

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 04:21

Anketlerde umduğunu bulamayan iktidar, seçim öncesinde geniş toplum kesimlerini ilgilendiren ne varsa masaya sürüyor. Şapkadan şimdi de kapsamlı bir “yapılandırma” çıktı. Vergi affı ve borç yapılandırılması gündemde.

Kulislerde, emeklilerin bayram ikramiyesi, kamu çalışanlarının maaşlarında, asgari ücrette yeni artışlar olabileceği iddiaları da konuşuluyor.

İktidarın seçim hamleleri şöyle: