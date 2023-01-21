Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığı ve Seçim Yasası yorumu: Yasayı çiğneyecekler
CHP Parti Meclisi’nde 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim konuşuldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın adaylığı için “Hukuken tablo ortada. Ancak kendini mağdur gibi konumlandırması ona koz vermek anlamına gelir” dediği öğrenildi.
CHP Parti Meclisi (PM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu toplantıda 6’lı masanın ortak hükümet programı ve 26 Ocak’ta İYİ Parti’de yapılacak liderler zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kılıçdaroğlu’nun ortak program metnine son şeklin İYİ Parti’deki toplantıda verileceğini söylediği, ardından 30 Ocak’ta da açıklanacağını kaydettiği öğrenildi.
‘HUKUKEN TABLO ORTADA’
Toplantıda PM üyelerinin 14 Mayıs seçimi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı ve yeni Seçim Yasası’nın uygulanıp uygulanmayacağı gibi konuları da sorduğu kaydedildi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili “Hukuken tablo ortada. Kendini mağdur gibi konumlandırması ona koz vermek anlamına gelir” yorumunu yaptığı aktarıldı.
Kılıçdaroğlu’nun Seçim Yasası’yla ilgili de “Anayasa çiğneniyor. Burada konuya bakacak kişi YSK. YSK de Saray’ın ne talimatı varsa onu uygulayacak. Bu konu yerine ekonomiyi konuşacağız. Halkın sorunu bu” değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.
ADAYLIK KONUŞULMADI
Öte yandan, toplantıda adaylık konusunda bir değerlendirme yapılmadığı, bu konuların 30 Ocak’taki tanıtımdan sonra görüşülmeye başlanacağı aktarıldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun yaptığı il gezileriyle ilgili, “Uyuşturucu sorununu gündeme getirmemizin halkta bir karşılığı var. Her gittiğim yerde bu sorunu görüyorum. Gündeme getirmeye devam edelim” yorumunu yaptığı da kaydedildi.
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