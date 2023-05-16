Seçim sonuçlarını olumsuz karşıladı: Kredi risk primi yükselmeye devam ediyor

Yayınlanma: 16.05.2023 - 13:36

Güncelleme: 16.05.2023 - 13:47

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte bu süreçte piyasalarda dalgalanmaların kaçınılmaz olduğunu, TL'nin de risk altında kalabileceğine dikkat çekilmişti.

Uzun vadeli tahvillerin getirileri en büyük düşüşü kaydederken, 2045 vadeli tahvillerin fiyatı 1.5 sent düşerek 73 sentin altına geriledi. Tradeweb verisine göre bu getiri, şubattan beri en düşük seviye oldu.

JP Morgan'ın verilerine göre, güvenli liman olarak görülen ABD hazine tahvillerinin yerine Türkiye'nin döviz cinsi tahvillerini tutmak isteyen yatırımcıların talep ettikleri risk primi 565 baz puana (BP) çıktı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) risk primi dünkü kapanış seviyesinden 18 BP yükselerek 652 BP'ye çıktı.