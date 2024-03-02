Seçimden sonra IMF mi geliyor? Dikkat çeken açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklama dikkat çekerken Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek mi istendi?" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:37
Seçimden sonra IMF mi geliyor? Dikkat çeken açıklama!
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 toplantıları kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Yellen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan ise "Görüşmede 'enflasyonla mücadele misyonu da dahil olmak üzere Türk ekonomi politikasının devam eden gelişimi' tartışıldı" şeklinde bir açıklama yapıldığını belirten Prof. Dr. Şenol Babuşcu, IMF ile işbirliği olabileceğini işaret etti.

Babuşcu, "Seçimden sonra IMF ile görüşme yapmak için ABD’den destek mi istendi?" ifadelerini kullandı.

 


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