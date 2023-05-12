Seçime yaklaşırken oynaklık arttı: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (12 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:42

Güncelleme: 12.05.2023 - 09:42

Bankacılar seçim öncesi son işlem gününde bireysellerin yoğun döviz ve altın talebinin devam ettiğine dikkat çekiyor. Bireyseller için döviz alım ve satımında kurumsallar gibi kısıtlamalar bulunmuyor. Ancak alım satım arasında fark tarihte eşi görülmemiş şekilde açık tutuluyor. Kurumsal tarafta da döviz talebi yüksek ancak şirketler ve bankalar Merkez Bankası'nın kısıtlamalarıyla belirli şartlar dışında dövize erişimin neredeyse imkansız olduğundan şikayetçi. Anketler 20 yıldan fazla iktidarda olan AKP iktidarının kaybetme olasılığının arttığını gösterirken, muhalefetin oylarını böldüğü gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kalan İnce, sosyal medyada artan negatif kampanyaların ardından adaylıktan dün çekildi.

BEKİR AĞIRDIR: 'YÜZDE 51 ALIRSA BENIM IÇIN SÜRPRİZ OLMAZ'



Konda Araştırma kurucusu Bekir Ağırdır, T24 yayınında yaptığı açıklamada, "İnce'nin çekilmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma olasılığı güçlenmiş oldu. Yüzde 51 alırsa benim için sürpriz olmaz" dedi.

Başta ekonomi olmak üzere yeni kurulacak iktidarın mevcut politikalarda nasıl bir değişikliğe gideceği piyasa tarafından yakından izleniyor.

İnce'nin açıklaması sonrası BIST-100 endeksi .XU100 günü yüzde 7.87 primle 4,858.01 puanda tamamladı. Bankacılık endeksi ise yüzde 9.85 yükseldi.

KREDİ RİSK PRİMİ 500 PUANIN ALTINA GERİLEDİ

Türkiye'nin beş yıllık CDS'leri düne göre 50 baz puanın üzerinde düşüşle 486 baz puana geriledi.

Alışılagelmiş politikalara dönüş son yıllarda Türkiye yatırımlarını belirgin azaltan yabancı yatırımcılar için önemli bir şart. Citi raporu bu yönde bir adımın 12 ayda 50 milyar dolar civarı yabancı yatırımın para ve sermaye piyasalarına gelebileceğini gösteriyor.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara twitter paylaşımında, "2012’de 166.4 milyar dolar ile zirve yapan yabancıların TL portföy varlıkları, 2022 sonu itibarıyla 19.5 milyar dolara düştü" dedi.

DOLAR TL'DE SEÇİME YAKLAŞIRKEN OYNAKLIK ARTTI



Dolar TL'de seçime yaklaşılırken oynaklığın arttığı izleniyor. Perşembe gününü yüzde 12,67 seviyesinden tamamlayan Dolar/TL’nin gecelik ima edilen oynaklığı bu sabah 88,3 ile 16 ayın en yüksek seviyesine tırmandı.

Dolar/TL bu sabah 19.5750 seviyesinden güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.9 değer kaybederken, yılbaşından bugüne kayıp yüzde 4.4 seviyesinde gerçekleşti.



Mevcut politikalarla dolar/TL'nin kamu tarafından seçim öncesinde olması gerektiğinden daha aşağıda fiyatlandığı ve TL'nin değer kaybetmesi gerektiğine ilişkin artan görüşler dövize ilgiyi artıran ana unsur.

Serbest piyasada 21,4000 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,4020 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 21,3310 lira olmuştu.

Artan döviz ilgisi ile TCMB rezervleri son haftalarda belirgin düşüşte. İthalat kısıtlamaları sonrası yüksek seyreden altın talebi ise TCMB altın rezervlerinden karşılanıyor. Altın rezervleri 130 ton civarında azaldı.

İKİ YILDA TL YAKLAŞIK YÜZDE 60 DEĞER KAYBETTİ

Son iki yılda rekor enflasyon seviyelerinin görüldüğü ve TL'nin yaklaşık yüzde 60 değer kaybettiği Türkiye'nin uygulanan ekonomi politikalardan arta kalan hasardan toparlanmasının zaman alması beklenirken, iktidarı kim alırsa alsın 2023'ün kayıp bir yıl olma olasılığı yüksek görünüyor.

TCMB'nin faiz kararlarında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslami kuralları temel aldığı ideolojik yaklaşıma göre şekillendiği sürecin sona ermesi gerektiği ve ideolojik yaklaşım yerine ekonominin gerçeklerinin dikkate alınmasının zorunlu olduğu, muhafelet ve bazı ekonomistler tarafından uzun süredir vurgulanıyor.

Muhalefeti temsil eden Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması şu anki politikalar yerine ortodoks görüşlerin benimseneceği konusunda herkes hemfikir. Cumhur İttifakında ise hangi politikaların öne çıkacağı piyasalar açısından net değil.

Kur korumalı mevduat hesaplarına da ilgi dövizde seçim sonrası endişelerle rekor boyutta. Nisan ayının son üç ve Mayıs ayının ilk haftasını kapsayan son bir ayda 21 milyar dolar artan KKM tutarı 113.2 milyar dolara ulaştı. Bankacılar seçim sonrasında her hafta 10 milyar dolara ulaşan itfalar oluşacağına dikkat çekiyor.