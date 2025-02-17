Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:15

Güncelleme: 17.02.2025 - 15:15

Çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ve çocukların öz aileleri ve yakınları yanında bakımlarının ve desteklenmelerinin sağlanması amacıyla aylık olarak verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri Şubat ayı bekleniyor. Peki, SED ödemeleri yattı mı? SED ödemeleri ne zaman yatacak?

2025 ŞUBAT SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemeleri 7 bin 94 liraya yükseldi.

TOPLAMDA 1 MİLYAR 208 MİLYON SED ÖDEMESİ YAPILDI

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 7 bin 94 liraya yükseldiğini belirterek, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına yönelik toplam 1 milyar 208 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu.