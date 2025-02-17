Yayınlanma: 17.02.2025 - 13:27

Güncelleme: 17.02.2025 - 13:27

Yeni haftaya girilmesiyle beraber Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var? İşte, ayrıntılar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında genellikle iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı, son olarak 3 Şubat’ta gerçekleştirilmişti. Yeni toplantının ise 17 Şubat Pazartesi günü Beştepe’de yapılması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı'nda enflasyonla mücadele ve yeni ekonomik adımlar öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Bakanların katılımıyla gerçekleşen toplantıda ayrıca iç ve dış siyasi gelişmeler ile güncel konular değerlendirilecek.