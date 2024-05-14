SED yardımı ne zaman yatacak? Mayıs ayı SED ödemeleri yattı mı?

İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla verilen SED yardımı ödemeleri, her ay hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Peki, SED yardımı ne zaman yatacak? Mayıs ayı SED ödemeleri yattı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:35
SED yardımı ne zaman yatacak? Mayıs ayı SED ödemeleri yattı mı?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla her ay SED yardımı yapılıyor. Peki, SED yardımı ne zaman yatacak? Mayıs ayı SED ödemeleri yattı mı?

SED ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

SED ödemelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.

Mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

ZAMLI SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.

Öte yandan koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.


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