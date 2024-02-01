SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 01.02.2024 - 15:42

Güncelleme: 01.02.2024 - 15:42

Sürdürülebilir öğrenmeyi; eğitim, gelişim ve mükemmellik odağında ele alan Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM), “SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülleri” İstanbul’da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. SEGM’in sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen, bireysel ve kurumsal gelişime değer veren kuruluşların iyi uygulamalarının; eğitim, gelişim ekosistemine ilham vermesi amacıyla gerçekleştirdiği “SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülleri” iki farklı kategoride yer aldı.

Büyük ödül, SEGM – Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülü Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin oldu. LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Unifree Duty Free İşletmeciliği A.Ş ‘de SEGM – Sürdürülebilir Eğitimi Gelişim Teşvik Ödülü’nün sahibi oldu.

SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülüne tüzel kişiliğe sahip büyük ölçekli işletmeler, KOBİ, start-up, kamu ve sivil toplum kuruluşları başvuru yaptı. Sürdürülebilir eğitim uygulamaları ile etki alanını büyüten ve uluslararası alana yayılan proje başvuruları da ödül değerlendirme kapsamında yer aldı.

“LİDERLERE, KURUMLARA, ŞİRKETLERE HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR”

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Çabuk, ödül töreninde yaptığı konuşmada, SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülü ile sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Çabuk, “Sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen, bireysel ve kurumsal gelişime değer veren kuruluşların katılımının sağlanması, kuruluşların hâlihazırda uyguladığı öğrenme programlarının ödüllendirilmesi ve iyi uygulamaların paylaşılarak eğitim gelişim ekosistemine ilham vermesini amaçladık” dedi.

SEGM Sürdürülebilir Eğitim Gelişim Ödülü”ne katılan şirketlere sürdürülebilirlik anlamında öncülükleri nedeniyle teşekkür eden Çabuk, ödül kazanan şirketleri kutladı.

Bugün başta iklim krizi olmak üzere dünyada ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çeken Çabuk, sorunların çözümü için harekete geçilmemesi durumunda maliyetlerin katlanarak artacağını vurguladı. Bu sorunların çözümü için çalışacak liderlere, kurumlara, şirketlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Çabuk, sürdürülebilirlik anlamında ortaya konan küresel hedeflere ulaşıldığında dünyanın çevresel açıdan güvende, ekonomik olarak kapsayıcı, toplumsal açıdan refah içinde ve daha öngörülebilir olacağının altını çizdi.

İş dünyası ekosisteminde bireysel ve sosyal gelişimi destekleyen eğitim gelişim programlarının önemine değinen Çabuk, “Kurumsal ve kalıcı başarı için çalışanların ve diğer paydaşların davranışsal, yönetsel ve teknik yetkinliklerini geliştirmek için eğitim ve gelişim programları büyük önem arz ediyor. Biz de SEGM olarak bu kıymetli çabayı öne çıkarmak, birbirimizden feyz almak ve daha iyiye ulaşmak için kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek adına bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.