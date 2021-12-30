Şeker ihracatı kayda bağlandı
Ticaret Bakanlığı, şekeri 'ihracı kayda bağlı mallar' listesine aldı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine şeker eklendi.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki 16,80 seviyesine dikkat!
- Milli Piyango bileti satışları dibe vurdu!
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Aralık ayı enflasyon oranını açıkladılar
- Merkez Bankası günlük kur seviyesini açıkladı
- CHP'den çok sert yanıt
- AKP'de Soylu krizi
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- Randevu verilmedi, Kılıçdaroğlu sert çıktı