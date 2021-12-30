Şeker ihracatı kayda bağlandı

Ticaret Bakanlığı, şekeri 'ihracı kayda bağlı mallar' listesine aldı.

AA
30 Aralık 2021 Perşembe, 09:00
Şeker ihracatı kayda bağlandı
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine şeker eklendi.


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