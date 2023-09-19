Sektör, bina tamamlama ve zorunlu afet sigortalarının detaylarını bekliyor: Temel gündem deprem

Yayınlanma: 19.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli depremler sonrası hem kentsel dönüşümün hızlanması hem de doğa kaynaklı afetlerin daha geniş şekilde sigorta kapsamına alınması ise yeni adımlar atılıyor. Sigorta sektörü de bu konuda önemli bir tartışma içinde. Dikkat çekici öneriler yapılıyor.

Bu isimlerden biri olan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, bina tamamlama sigortasının ilk kez orta vadeli programda (OVP) yer almasının çok önemli olduğunu ifade ederek “Bu sigorta kentsel dönüşüm sürecinde de kritik öneme sahip. Sigorta şirketlerinin dahil edilmediği kentsel dönüşüm projeleri ülkemizde sistemik risk oluşturabilir” dedi. Bina tamamlama sigortasının inşaat şirketlerini inceleyerek arsa sahiplerini koruyacağına atıf yapan Yaşar, bu konuda SEDDK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını beklediklerini kaydetti. Yaşar ayrıca bankalar karşısında haksız rekabete uğramamak adına kefalet ve bina tamamlama kefalet sigortalarında alınacak ipotek ve rehinler için vergi ve harç istisnası talep etti.

IBS Sigorta Üst Yöneticisi Murat Çiftçi de yeni dönemde inşaat ve mühendislik sigortalarında hareketlilik beklediğini vurgulayarak özellikle beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle kapsamlı bir kentsel dönüşüm hareketi olduğunu anımsattı. Çiftçi şöyle devam etti:

ACENTELER MERAKTA

“Kentsel dönüşüm için yapılması planlanan yatırım, büyüklüğünün yıllık 10 milyar dolar olduğu düşünülürse bu yatırım sektörün geneli için yaklaşık yüzde 10 civarı bir artış getirecektir. Yapı stokunun modern yapılarla değişmesi anlamına da gelecek bu yatırım, sigortacılık açısından gelecek yıllardaki muhtemel hasarlara karşı önleyici bir gelişme olarak dikkat çekmektedir.”

Zorunlu deprem sigortası yerine yeni yılda yürürlüğe girmesi beklenen zorunlu afet sigortasının önemine değinen Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentürk ise bu uygulama ile vatandaşların tek prim ödeyerek afetler dolayısıyla oluşabilecek kayıpları için kapsamlı bir poliçe alabileceğini söyledi. Esentürk, ilgili tasarının detaylarına ilişkin de şu bilgiyi verdi: “Bu yeni uygulama ile teminatlar da enflasyona endeksli olarak her ay artacak. Yeni düzenleme sonrası zorunlu afet sigortasının içine artık eşyalar da girecek.” Esentürk ayrıca sistemin acentelere dönük ayağını da merakla beklediklerini söyledi.

‘TÜRKİYE’YE YÖNELİK İŞTAH SINIRLI DÜZEYDE’

BMS Group Türkiye Üst Yöneticisi Kerim Gürkan, Monako’da “RVS 2023: Reasüransın Geleceği ve Sektörün Dönüşümü” başlığıyla düzenen zirvede Türkiye’ye yönelik bakışın olumsuz olduğunu belirtti.

Gürkan, “2024 yenilemelerinde reasürans şirketlerinin Türkiye’ye yönelik kapasitelerini korumalarına ya da olanı azaltmalarına şahit olacağız. Kapasite artırma iştahında olan reasürör sayısı ise oldukça sınırlı. Ve bunlar genellikle sermaye yapıları küçük reasürörler” dedi.

Gürkan’a göre sigortacıların primlerini deprem maliyetinden fiyatlayıp, yangın teminatlarını neredeyse bedelsiz sunması kaynaklı düşük poliçe fiyatları reasürörleri rahatsız etti. Bunun yanında 1999 depremi sonrası yürürlüğe konulan yapı ve deprem yönetmeliklerinin tam uygulanmaması da Türkiye’ye yönelik bakışı etkiledi.

‘GELECEĞİ GÜVENCEYE ALMA İŞİMİZİN ÖNCELİĞİ’

Allianz Grubu Üst Yöneticisi Oliver Bate, Allianz Türkiye Üst Yöneticisi Tolga Gürkan ve UNICEF Almanya Başkanı Georg Graf Waldersee, Kahramanmaraş’ta yeni öğretim yılına UNICEF desteğiyle başlayan okulu ziyaret etti. Bate şuna dikkat çekti:

“Allianz tarihinin en büyük yardım paketlerinden biri olan 6 milyon Avroluk katkımızın ardından yaptığımız bu ziyaret, misyonumuzu hakkıyla yerine getirdiğimize ve gerçekten önemli olana yani Türkiye’deki mağdurların geleceklerini güvence altına almalarına yardımcı olmaya öncelik verdiğimize dair güvenimi tazeledi.”

AFETLERİN ETKİLERİ İÇİN ZİRVE DÜZENLENECEK

Türkiye Sigorta Birliği, bu yılki “Sigorta Haftası”nda sigorta, afet bilinci ve farkındalığına özel yer ayırıyor. 25-26 Eylül’de “Afet Riskleri ve Sigorta: Afetlerin Etkilerini Azaltmada Sigortacıların Rolü” temasıyla düzenlenecek 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde deprem başta olmak üzere tüm riskler masaya yatırılacak.

İstanbul’daki zirvede fikir alışverişlerinin yanı sıra katastrofik hasarları azaltmaya yardımcı olacak en iyi uygulama ve deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor.

‘GÜVENİLİR BİR REASÜRÖR OLMA KONUMU SÜRÜYOR’

Milli Reasürans’ın 94. yılını kutladığını vurgulayan genel müdür Utku Özdemir, sektörün reasürans ihtiyacını karşılayan en önemli aktörlerinden biri olduklarını belirtti.

Ayrıca uluslararası piyasalara açılma stratejilerine atıf yapan Özdemir, “Bununla küresel nitelikli, saygın ve güvenilir bir reasürör olma konumumuzu güçlendiriyoruz. Bunun yanında bir Cumhuriyet kurumu olarak yürüttüğümüz projelerle toplumsal cinsiyet eşitliği, kültür-sanat ve spor alanındaki gelişmelere katkı veriyoruz” dedi.

‘DEVASA EKOSİSTEMİN AĞIRLIK MERKEZİNDEYİZ’

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu başkan seçilen Uğur Gülen, yol haritasına ilişkin ilk yaptığı açıklamada, sektörün aracılar, yerli ve yabancı reasürörler, hasar tamircileri, avukatlar, hasar aracıları, düzenleyici kurumlar, müşteriler, yerli ve yabancı ortaklardan oluşan devasa bir ekosistemin ağırlık merkezi, temel direği olduğunu vurguladı. Uğur Gülen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle sektörümüzün sürdürülebilirliğini sağlamak ve bu ekosistemden, verdiği katkıya karşılık hak ettiği değeri, payı alabilmesi hayati önemde. TSB’nin amacı, tam olarak bunu güvence altına almaktır. Şimdi yapacaklarımızı, yapmak istediklerimizi hayata geçirme vaktidir.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

AgeSA Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, Youthall’un düzenlediği Youth Awards’ta “Gençler Tarafından En Çok Çalışılmak İstenen Sigortacılık Şirketi” kategorisinde üçüncülük ödülü aldıklarını belirtti.

Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, Topkapı Sarayı gezisinde şirketin paydaşı broker’lerle buluştu. Neciboğlu, “Yenilikçi ve müşteriyi odağa alan ürün ve hizmetler geliştiriyoruz” dedi.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği ile Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı, sigorta eksperlerinin motosikletlerin özelliklerini yakından tanıması için Honda Türkiye desteği ile eğitim gerçekleştirdi.

Payten Türkiye Ülke Lideri Burak Kutlu, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik şirketleri ile ödeme altyapısı konusunda anlaşma yaptıklarını açıkladı. Kutlu, “Sektörün dijital gelişimine katkı veriyoruz” dedi.

DİJİTAL SİGORTALARLA ÖNCE POLİKLİNİK EVE TAŞINACAK

AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, Koç Healthcare ile sağlık branşında bir ilki imza attıklarını belirterek “AXA Dijital Sağlık Sigortası”nı pazara sunduklarını açıkladı.

Koç Healthcare Üst Yönetici Dr. Erhan Bulutcu ile birlikte bir toplantı düzenleyen Ölken, yeni ürünün yatarak tedavi, dijital ayakta tedavi, dijital muayene sonrası ilaç gideri ve laboratuvar hizmetleri ile isteğe bağlı dijital check-up ve ferdi kaza teminatlarını kapsadığını belirtti. Poliçeye dahil “TytoCare Dijital Muayene Cihazı”nın öncelikle kulak, burun ve boğaz bölgesini uzaktan muayene ve ateş, nabız, kalp atışı ölçme olanağı sağladığını vurgulayan Ölken, şöyle devam etti: “14 aylık çalışmanın sonucu olan sistem, teşhise dönük gerçek bir muayene sunuyor. Dijital süreçle bugün önce poliklinikler, sonra hastaneler evlere taşınacak. ‘e-Nabız’a da veri sağlanacak.” Sistemin fiyat avantajı getireceğini de ifade eden Ölken, ayakta ve yatarak tedavi içeren bir özel sağlık sigortasının örneğin 10 birim olan maliyetinin, bu sistemle ayakta bölümünün dijitale kaydırılmasıyla 6 birime düşeceğini söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYAT

Gazetecilerin sağlık branşındaki yüksek primlere ilişkin sorularını da yanıtlayan Ölken, maliyetlerdeki rasyonel olmayan dönemin geride kaldığını söyleyerek şu yorumu yaptı: “Sürdürülebilir fiyat dönemine giriyoruz. Primler bir daha aynı hızla artmayacak. Bu tür bir plato oluştu.” Aynı kapsamda hızla artan medikal enflasyonu değerlendiren Bulutcu da girdi maliyetlerindeki yükselişlere dikkat çekti ve

“Özel hastaneler kolay durumda değil” dedi. Ayrıca dijitalleşmenin sağlıkta bir kültür değişikliği anlamı taşıdığını anlatan Bulutcu, sistemin yüksek kalite-düşük maliyet getireceğini kaydetti.

‘EN DOĞRU ÇÖZÜMLERİ AVANTAJLI SUNUYORUZ’

Otokoç Sigorta’nın yenilenen internet sitesinden, poliçe satın almanın daha hızlı ve kolay hale geldiği açıklandı. Sitenin, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve en doğru çözümü avantajlı fiyatlarla sunmak amacıyla yenilendiğini belirten Otokoç Otomotiv İş Birimi lideri

Uğur Güven sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimiz karşılaştırmalı tekliflerle sektörün önde gelen sigorta şirketlerinin sunduğu kasko, zorunlu trafik, tamamlayıcı sağlık, DASK, konut ve seyahat sağlık sigortası poliçelerini online satın alabiliyor.”

‘KEFALET MAHKEMELERCE KABUL GÖRMELİ’

Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, artan finansman ihtiyaçları konusunda önemli bir alternatif olan kefalet sigortasında büyümek ve bu alanda sürekliliği sağlamak için bilinirliğin önce adli ve idari düzeyde sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz şu bilgiyi verdi:

“Örneğin mahkemelerde kefalet sigortası kabul edilmiyor. Bu nedenle İcra İflas Kanunu ve sair mevzuatta, şahıs ve şirketlerin teminat verebileceği alternatifler arasına kefalet sigortasının da eklenmesi için düzenleme yapılmalı. Bu, hem kişi ve şirketleri mali olarak rahatlatacak hem sektörel olarak büyük bir kazanım ve sigortacılık algısı oluşturacak.” Yılmaz ayrıca bu tür düzenleme sonrası, sektör dışına aktarılan nakdi ödemelerin de yine sigortacılıkta kalacağını ve toplam prim üretimini olumlu etkileyeceğini vurguladı.

‘GÜVEN VE YENİLİK BİR ARAYA GELECEK’

Kısa süre önce Magdeburger Sigorta’nın genel müdürü olan Ceyhan Hancıoğlu, yeni döneme ilişkin yol haritasının ipuçlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Hancıoğlu şuna dikkat çekti: “Şirketimizin bu sektördeki köklü geçmişi ve dinamik yapısıyla yeni başarıları yakalayacağız. Ekibimle birlikte, müşterilerimize en iyi hizmeti sunarak güvenirliği ve inovasyonu bir araya getireceğiz.”