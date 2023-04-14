Sektör doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 300 bin kişiye istihdam yaratıyor: Tüketim 11 kilo

Yayınlanma: 14.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 03:00

Türkiye’de kişi başı ortalama boya tüketimi 11 kilogram. Pazarda toplam 350 üretici var. Sektör 300 bin kişiye istihdam yaratıyor. Toplam sektörel hacmin yüzde 60’ını inşaat boyaları, yüzde 40’ı ise sanayi boyaları oluşturuyor.

Türkiye Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı M. Akın Akçalı, 2022 yılı döviz kurunun yüksekliği, enflasyonun dalgalı seyir hali, hammaddede olan dışa bağımlılılık ve enerjiye gelen zamlarla zorlu bir yıl olduğunu belirterek “Hem üreticiler hem de tüketiciler için çetin bir yıldı. Son dönemde döviz bazlı hammadde fiyatlarında gevşeme olsa da kurlardaki artış bu gevşemenin maliyetlere yansımasına engel olmakta. Türkiye’de boya sektörünün 2022 yılı üretim hacmi 600 bin ton seviyelerinde. Enflasyon ve kurun stabil bir hal alması ile birlikte 2023’te sektör yükseliş trendini yakalayabilir” dedi.

(M. Akın Akçalı)



11 ili etkileyen yıkıcı depremlerle ilgili de Akçalı, ülkece yaşanılan bu derin acının bir milat olmasını ve gelecek süreçte kentlerin deprem güvenlikli nitelik kazanmasında dönüm noktası olmasını temmeni ettiklerini vurguladı. Akçalı, “Bölgede başlayan yeni yapılaşma faaliyetleriyle birlikte elbette sektörel bir hareketlilik yaşanacak. Buradaki talebin boyutunu kestirmek mümkün değil ancak temel olarak en büyük ihtiyaç inşaat boyalarında olacak” diye konuştu.

YÜZDE 70 DIŞA BAĞIMLI

BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Akın Akçalı Akçalı, boya sektörünün hammaddede yüzde 60-70 oranında dışa bağımlı olduğuna işaret etti.

Akçalı, “Onlarca sektörün de hammadde sorununa çözüm üretecek petrokimya tesislerinin devlet öncülüğünde kurulması büyük önem arz etmekte. Petrokimya tesisleri ülke ekonomisine doğrudan sağlayacağı katkıyla birlikte boya sektörü gibi çok sayıda sektörün de yurtdışı pazarlarda rekabetçi bir güç kazanmasına katkı sağlayacak. Sektörümüzde satış vadeleri oldukça uzun. Borçlanma faizlerinin yüksek olması sebebiyle oluşan finansman maliyetleri de ürün maliyetlerinin üzerine yük getiriyor” dedi.

DYO’NUN 10 ÜRÜNÜNE ÇEVRE SERTİFİKASI

Türkiye’nin önde gelen boya üreticisi DYO Boya’nın, Ar-Ge merkezlerinde yaptığı inovatif çalışmalar sonucunda elde ettiği uluslararası başarıları devam ediyor.

Bu çerçevede DYO Boya’nın Dinamik Silikonlu İpekmat İç Cephe Boyası, DYO Geçiş Astarı, DYO Tavan Boyası, Dinamik Silikonlu Dış Cephe Boyası, Teknotex Dolgulu Dış Cephe Astarı, Beşyıldız Silikonlu Dış Cephe Boyası, Beşyıldız Tavan Boyası, Beşyıldız Silikonlu Mat İç Cephe Boyası, Beşyıldız Plastik Mat İç Cephe Boyası ve Dyotherm Isolteco110 ürünleri, The International Environmental Product Declaration (Çevresel Ürün Beyanı - EPD) tarafından sertifikalandırıldı. EPD sertifikaları, özellikle LEED, BREEAM ve DGNB gibi yeşil bina sertifika sistemlerinde önem kazanıyor. EPD sertifikalarına sahip ürünlerin binalarda kullanılması, metrekare kullanım alanı başına karbon ayak izi, enerji ve su tüketimi gibi nicel çevresel göstergelerin belgelenmesine yardımcı oluyor.

DYO Boya’nın, İzmir ve Kocaeli fabrikaları 11 ana sektör ve bu sektörlere bağlı onlarca alt sektöre yönelik boya üretiyor. DYO Boya, Türkiye’nin en iyi 10 Ar-Ge merkezi arasında yer alan Çiğli Ar-Ge ve Dilovası Ar-Ge merkezleriyle sektörde öncü rol oynamaya ve pazarı yönlendirmeyi sürdürüyor.

BU YIL DOĞA RENKLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Marshall, 2023 yılının rengini doğadan ilham alan pozitif, parlak bir ton olan “Başak Esintisi” olarak belirledi. Marshall, doğa ile bir bağ sunan ve yaşam alanlarına doğanın büyüsü hissini getiren parlak bir doğal ton olan “Başak Esintisi”ni tamamlayıcı dört farklı renk paletiyle de destekliyor. Renk paletleri Orman, Doğa, Ekin ve Deniz Paleti olarak isimlendirildi.

Uzmanlara göre ormanın dinginliğini anımsatan koyu yeşil tonlarının; hayal kurduran ve sonsuzluğu vurgulayan mavinin; gözü yormayan sakinleştirici etkiye sahip lavantanın 2023’te evlerde yerini genişleteceği görüşünde. Polisan Kansai Boya da, iç ve dış cephede en çok tercih edilen renklere göre Türkiye’nin 2022 renk haritasını oluşturdu. Haritaya göre 2022 yılında Türkiye iç cephede gri tonlarını, dış cephede ise Bahama Beyazı ve Taş Grisi renklerini tercih etti. Polisan Kansai renk uzmanları, 2023’ün trendleri arasında ise koyu renkler ve mat görünümün öne çıkacağını öngörüyor. Polisan Kansai Boya’nın mix makinelerinden alınan verilere göre 2022’de iç cephede dingin gri tercih edildi. 2022 Renk Haritasına göre; Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri en çok Dingin Gri’yi tercih ederken; Doğu Anadolu Bölgesi Kumsal Beji’ni, Karadeniz ise Marjinal Gri’yi ağırlıklı olarak kullandı. Dış cephede ise en çok tercih edilen Bahama Beyazı’nı Taş Grisi izledi.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Çeşitli kimyasalların kullanıldığı boya üretiminde karşılaşılan ham maddelerin içerdiği temel kimyasallar nedeniyle uygun üretim ortamını da oluşturmak önemli. İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak üzere gerekli asgari sağlık ve güvenlik şartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’te belirtiliyor.

AKZONOBEL’DEN TOZ BOYA

AkzoNobel, Hindistan’da Stone Effect Toz Boya Koleksiyonu’nu piyasaya sürüyor. Interpon D2525 Stone Effect toz boya dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Toz uygulandığında 25 yıla kadar garanti ile yüzeyleri uzun süre koruyor. Interpon D2525 Taş Etkisi, Çevresel Ürün Beyanı (EPD) tarafından destekleniyor. Bu, ürünün yaratılmasıyla ilgili ham maddelerin, üretimin ve nakliyenin şeffaf sürdürülebilirlik belgeleri için bağımsız bir üçüncü tarafça değerlendirildiği anlamına da geliyor.