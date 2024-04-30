Sektör geneline yayılan fiyat artışlarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor: Havuzu büyütmek önemli

Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 04:00

Sigortalılar ile sigorta şirketleri arasında geçen yıl başlayan yüksek prim (fiyat) tartışması bu yıl da devam ediyor. Branşların geneline de yayılan bu tartışmayla ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, yüksek enflasyonun sürdüğü ortamda özellikle medikal enflasyondaki artışların sağlık sigortalarına yansıdığını, otomobil ve yedek parça fiyatlarının yanı sıra kur ve asgari ücretteki yükselişin de oto branşlarını etkilediğini belirtti. Ayrıca Kahramanmaraş depremlerinin de etkisiyle reasürans maliyetlerindeki artışların önemli olduğunu anlatan Tuğtan, bu tür gelişmeler nedeniyle sigortalılık oranlarının düştüğünü kaydetti.

GÜÇLÜ SERMAYE ŞART

“Oysa Türkiye’de yüzde 7-8 sigortalılık oranı potansiyeli var” diyen Tuğtan sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle sabit maliyetleri yaymak için havuzu büyütmek çok önemli. Bu noktada fiyat artışlarını dengelemek için daha hesaplı sigorta ürünlerine yönelik stratejiler geliştiriyoruz. Yine kişiselleştirilmiş poliçelere büyük ihtiyaç var. Birçok teminatı aynı poliçede ve uygun fiyatla barındıran şemsiye mantığı olmalı. Süreçleri teknoloji ile donatarak maliyetleri düşürmek de gerekiyor.” Ayrıca sigortalılık oranının düşük kalmasında “gelenek görenek” etkisine dikkat çeken Tuğtan, finansal okuryazarlığı artıracak çalışmaların da önem taşıdığını belirtti.

Bu yıl sigorta sektörünün, hem yeni sigortacılık yasası gibi mevzuat hazırlıkları hem zorunlu sigortalardan kaçınmaya yönelik yaptırımlar gibi yoğun bir gündemi var. Tuğtan, bu gündemi şöyle yorumladı: “Sigortacılık, tüm sosyal etkileri açısından kritik bir sektör. Bu nedenle, özellikle ödeme yükümlülükleri açısından sermaye güçlü olmalı. Bu yönde sektörün önünü açacak adımları destekliyoruz.”

Sigorta Tahkim Komisyonu’na artan başvularla ilgili de düşüncelerini açıklayan Tuğtan, sürecin tüm taraflar açısından adil ve eşit şekilde yönetilmesini istedi.

‘GELENEĞE BAĞIMIZLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ”

Atatürk'ün talimatıyla 1 Nisan 1925’te kurulan Anadolu Sigorta, gelecek yıl 100. yılını kutlayacak.

“İlk ulusal sigorta şirketi” olduklarını anımsatan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Tuğtan, “Geleneğe ve kurumsal kültüre bağlı şirketiz. Bu çizgiden ayrılmadan geleceğe giderken kendimizi sürekli yeniliyor, her alanda öncülüğe büyük önem veriyoruz” dedi. “Müşteri”, “toplum”, “çalışan” ve “yatırımcı” odaklı çalışmalar yapacaklarını, sigorta farkındalığının artmasına destek vereceklerini, terzi işi ürünleri geliştirmeye devam edeceklerini belirten Tuğtan, Türkiye Sigorta Birliği ile de ortak işler hedeflediklerini duyurdu. Sosyal projelerin de süreceğini belirten Tuğtan, yangına karşın geliştirilen teknoloji odaklı Ormanın Gözleri’nin 5 kuleye ulaştığını, bu yıl 5 kulenin daha tamamlanacağını, halen beş adet olan Anadolu Sigorta Kütüphanelerinin de 17’ye çıkacağını açıkladı.

‘İHTİYACA YÖNELİK SAĞLIK ÇÖZÜMLERİ PEŞINDEYİZ’

Eyüp Özsoy, “herkes için sağlık güvencesi” mottosuyla hareket ettiklerini söyledi.

QUICK Sigorta’nın, “Süper Yatarak Tedavi” planıyla tedavi masraflarını dört yaş grubuna ve üç ayrı network ağına göre teminatlandırdığı, poliçeleri uygun fiyatlarla da pazara sunduğu açıklandı. Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, yeni ürün kapsamında şu açıklamayı yaptı: “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak bizim için çok önemli. Sabit prim avantajı da sunan yeni paketimiz, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış bir ürün olup ücretsiz ek sağlık hizmetleri ile de müşterilerimize benzersiz bir avantaj sunuyor.”

‘FİNANSAL ÇEVİKLİK DEĞER KAZANACAK’

AXA Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, bu yıl sigorta tarafında yüzde 80 büyüme, BES tarafında ise 10 milyar liralık fon hacmi hedeflediklerini açıkladı. Şirket geçen yıl sigorta tarafında 36 milyar liralık prim üretirken BES tarafında 4.8 milyar liralık fona ulaştı. “Sürdürülebilir gelişim ve büyüme için önümüzde hiçbir engel yok” diyen Ölken şunları vurguladı: “Günümüzde yaşanan iklim, jeopolitik, toplumsal ve ekonomik anlamda kırılganlıklar karşısında şirketimizin sürdürülebilir gelişim ve büyüme yolculuğunda finansal çevikliği büyük önem kazanacaktır. Temel felsefemiz insanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı koruma anlayışını güçlendirerek farklı olmaya ve fark yaratmaya devam edeceğiz.

SEKTÖRDEN KISA KISA

DOĞUŞ Sigorta ve Eureko Sigorta’nın, “engellenen bireyler”e yönelik “Erişilebilir Ekipman Sigortası”nı hayata geçirdiği açıklandı. Ürün işitme cihazı, elektrikli sandalye gibi varlıkları risklere karşı korumaya alıyor.

AgeSA’nın, 30 Haziran’a kadar süren bir kampanya kapsamında toplu ödeme yapan, açık vade hesabını kapatan, iletişim izni veren müşterilerine çekilişle çeşitli teknolojik hediyeler armağan edeceği açıklandı. l QNB Sigorta’nın, Ege Orman Vakfı ile birlikte “Bugünden Yarına, QNB Sigorta Hayat Ormanı”nı oluşturduğu açıklandı. İlk etapta, Mersin-Silifke Yeşilovacık ağaçlandırma sahasına 10 bin fidan bağışlandı.

GENERALI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir, Roadshow etkinlikleriyle acenteleriyle buluştuklarını ifade ederek “yeni ürünlerimizi acentelerimize doğrudan aktararak işbirliğimizi güçlendireceğiz” dedi.

‘YENİ YATIRIMLARIMIZLA BAŞKA LİGE GEÇİYORUZ’

BUPA Türkiye’nin, yeni dönemde çalışmalarını “Kudretini Gör, Kuvvetli Ol” sloganıyla yürüteceği açıklandı. Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, “Yeni yatırımlarımız ile küresel bir güce dönüşerek ’başka bir ligin oyuncusu’ olmaya başlıyoruz. Bupa’nın global olarak gücünü ve tam desteğini alarak önümüzdeki yıllar yepyeni inşa edeceğimiz yolları, yeni hayalleri gerçekleştireceğimiz bir dönem olacak” dedi.

‘ÇALIŞANLARIN BAĞLILIĞI BAŞIRIMIZIN ANAHTARI’

UNICO Sigorta’nın, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric’in “2024 Best Employers Programı” kapsamında yapılan araştırmalarda “Türkiye’nin en iyi işyerleri”nden biri olduğu açıklandı. Şirketin insan kaynakları direktörü Büşra Özkan, çalışanların bağlılığının şirketin başarısının anahtarı olduğunun altını çizdi. Şirketin çalışan bağlılığı skoru yüzde 75 oldu.

‘TECRÜBE VE PRATİKLER BİLGİYLE DESTEKLENMELİ'

HDI Sigorta’nın, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirdiği “HDI Kampüs” eğitim programı devam ediyor. Programın yeni dönemiyle ilgili düzenlenen törende konuşan HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay şöyle konuştu: “Bu programımızı mini bir MBA ile denk düşünebilirsiniz. Sektör tecrübe ve pratiklerini, teorik bilgi ile desteklemenin faydası ilk günden görülecek.