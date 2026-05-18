Sektör temsilcileri tarih verdi: Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda

Teknoloji sektöründe çip krizi, tedarik zinciri sorunları ve akıllı telefon fiyatlarındaki artış yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların üretim maliyetlerini artırdığını belirten General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, özellikle bellek ve yarı iletken üretiminde kullanılan helyum gazına yönelik arz sorunlarının fiyatlara yıl sonuna doğru yansıyabileceğini açıkladı.

YERLİ KATLANABİLİR TELEFON SONBAHARDA GELİYOR

Türkiye merkezli teknoloji markası General Mobile, yerli üretim olarak konumlandırdığı katlanabilir akıllı telefon modelini sonbahar döneminde kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu cihazın yalnızca yeni bir ürün değil, aynı zamanda markanın teknoloji stratejisinin önemli bir adımı olduğu ifade edildi. Planlamaya göre modelin ekim ayında satışa sunulması hedefleniyor.

HELYUM TEDARİKİ MALİYETLERİ ARTIRIYOR

Sektörde öne çıkan başlıklardan biri de çip üretiminde kullanılan helyum gazındaki arz sıkıntısı oldu. Üretim süreçlerinde kritik rol oynayan helyum tedarikinde yaşanan sorunların, yarı iletken maliyetlerini yukarı çektiği belirtiliyor. Bu durumun, akıllı telefon fiyatlarına zam baskısı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

YIL SONUNA DOĞRU FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ

Şirket yöneticisinin değerlendirmesine göre mevcut stoklar kısa vadede maliyet artışını sınırlasa da, yeni parçaların daha yüksek fiyatlarla temin edilmesi durumunda fiyat dengesi değişebilir. Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının 2026 yılı sonunda, 2025 seviyelerine kıyasla yaklaşık yüzde 40 oranında zamlanabileceği öngörülüyor. Özellikle bellek maliyetlerindeki yükselişin yeni nesil cihaz fiyatlarını yukarı çekmesi bekleniyor.