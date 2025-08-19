‘Sektörümüz ekonomik büyümenin de anahtarı’

Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, sigorta sektörünün birey ve kurumların risklerini güvence altına alan bir mekanizma olmaktan öteye geçtiğini, ekonominin genel işleyişine ve sosyal yapıya doğrudan katkı sağlayan güç haline geldiğini ifade etti. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Sigorta şirketleri, oluşturdukları ekosistemle ülke ekonomisine uzun vadeli fonlar kazandırmakta, satış kanalları aracılığıyla istihdam yaratmakta, hasar süreçlerinde çok sayıda sektörü harekete geçirerek canlılık oluşturmakta ve teknolojik olarak iş ortaklarının gelişimini sağlamaktadır. Tüm bu unsurlar, sigorta şirketlerinin yalnızca poliçe düzenleyen kuruluşlar değil, aynı zamanda ekonomik büyümenin ve sosyal refahın anahtar aktörleri olduğunu gösteriyor.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

-SEDDK’nin yeni kararı doğrultusunda, DASK ile Türk Reasürans arasındaki mevcut teknik işleticilik sözleşmesinin güncel koşullara uyarlanarak yenilenmesine karar verildi. Yeni anlaşma ise 8 Ağustos’ta imzalandı.

-NEOVA Sigorta, “NeoSiber Güvenlik Sigortası”nı satışa sundu. Genel müdür Neslihan Neciboğlu, bu sigortanın potansiyel tehditlere karşı proaktif yol göstericiliğiyle daha güvenli bir dijital deneyim sunduğunu belirtti.

-RS Oto Ekspertiz’in, İstanbul Sancaktepe Otostat ve Otomer’de MR teknolojisiyle hizmet vermeye başladığı açıklandı. Genel müdür Erkan Çalışkan, hasar tespitlerinin daha net ve anlaşılır hale geleceğini vurguladı.

-AKSIGORTA’nın, evcil hayvan sigortası kapsamında müşterilerine “petlebi. com”dan alışverişte indirim olanağı sağladığı açıklandı. 750 TL’lik alışverişte 150 TL indirim olacak. Kampanya 4 Ekim’e kadar devam edecek