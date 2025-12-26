PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: 'Operasyonun başında o var'

Türkiye Futbol Federasyonu, eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Federasyon, Palabıyık'ın son 5 senede TFF bünyesindeyken futbolda bahis oynadığını iddia etti. Ali Palabıyık, Now Spor'a açıklamalarda bulundu.

Palabıyık, "Yaklaşık 4 aydır Amerika'daydım. Haberleri arkadaşlarımın gönderdiği mesajlarda öğrendim. İlk fırsatta Türkiye'ye döneceğim. Çamur at izi kalsın. 2022'de denediler. Başarılı olamadılar. Bıraktıktan sonra hala devam ediyorlar çamur atmaya. Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir tanıdığıma herhangi bir maçla ilgili bilgi vermedim" dedi.

Ali Palabıyık, PFDK'ya sevk edilme gerekçesi olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu işaret etti.

"Operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var. İlkinde başarılı olamadı. İkinci kez gelerek birçok hakem arkadaşımı haksız bir şekilde görevden uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor."