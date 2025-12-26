Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: 'Operasyonun başında o var'

PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: 'Operasyonun başında o var'

26.12.2025 22:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: 'Operasyonun başında o var'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son 5 senede futbolda bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ali Palabıyık açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Federasyon, Palabıyık'ın son 5 senede TFF bünyesindeyken futbolda bahis oynadığını iddia etti. Ali Palabıyık, Now Spor'a açıklamalarda bulundu.

Palabıyık, "Yaklaşık 4 aydır Amerika'daydım. Haberleri arkadaşlarımın gönderdiği mesajlarda öğrendim. İlk fırsatta Türkiye'ye döneceğim. Çamur at izi kalsın. 2022'de denediler. Başarılı olamadılar. Bıraktıktan sonra hala devam ediyorlar çamur atmaya. Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir tanıdığıma herhangi bir maçla ilgili bilgi vermedim" dedi.

Ali Palabıyık, PFDK'ya sevk edilme gerekçesi olarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu işaret etti.

"Operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var. İlkinde başarılı olamadı. İkinci kez gelerek birçok hakem arkadaşımı haksız bir şekilde görevden uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor."

İlgili Konular: #PFDK #bahis #ali palabıyık

İlgili Haberler

Futbolda bahis soruşturması: 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi!
Futbolda bahis soruşturması: 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.
Bahis soruşturması kapsamında 42 temsilci, PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturması kapsamında 42 temsilci, PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
PFDK'ye sevk edildiler... TFF, son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı
PFDK'ye sevk edildiler... TFF, son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda TFF bünyesinde görev yaparken futbolda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı.