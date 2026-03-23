Selpak ve Solo satılıyor: 600 milyon dolarlık imzalar atıldı

Eczacıbaşı Holding, bünyesinde Selpak ve Solo gibi güçlü markaları barındıran Sanipak’ın tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd’ye devretmek üzere anlaşmaya vardı.

SATIŞ BEDELİ 600 MİLYON DOLAR

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Sanipak için 600 milyon dolarlık şirket değeri belirlendi. Satış bedelinin ise kapanış aşamasında finansal borç, nakit durumu ve işletme sermayesi gibi kalemlerde yapılacak düzeltmeler sonrasında netleşeceği belirtildi.

KÜRESEL ÖLÇEKTE DEVİR

Açıklamada, Sanipak’ın küresel ölçekte faaliyet gösteren ve selüloz ile kağıt üretiminde önde gelen gruplardan birine devredileceği vurgulandı. Bu gelişmenin sektörde dengeleri etkileyebilecek önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

KAP AÇIKLAMASI YAYIMLANDI

Holdingin bağlı ortaklığı Eczacıbaşı İlaç tarafından satış sürecine ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle: