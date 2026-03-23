Selpak ve Solo satılıyor: 600 milyon dolarlık imzalar atıldı

Eczacıbaşı Holding, bünyesinde Selpak ve Solo gibi güçlü markaları barındıran Sanipak’ın tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd’ye devretmek üzere anlaşmaya vardı.
SATIŞ BEDELİ 600 MİLYON DOLAR
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Sanipak için 600 milyon dolarlık şirket değeri belirlendi. Satış bedelinin ise kapanış aşamasında finansal borç, nakit durumu ve işletme sermayesi gibi kalemlerde yapılacak düzeltmeler sonrasında netleşeceği belirtildi.
KÜRESEL ÖLÇEKTE DEVİR
Açıklamada, Sanipak’ın küresel ölçekte faaliyet gösteren ve selüloz ile kağıt üretiminde önde gelen gruplardan birine devredileceği vurgulandı. Bu gelişmenin sektörde dengeleri etkileyebilecek önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.
KAP AÇIKLAMASI YAYIMLANDI
Holdingin bağlı ortaklığı Eczacıbaşı İlaç tarafından satış sürecine ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:
Sermayesinde yüzde 37,28 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Eczacıbaşı Holding") tarafından Şirketimize yapılan bildirimde;
-Eczacıbaşı Holding'in sermayesinin yüzde 100'üne sahip olduğu Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki ("Sanipak") paylarının tamamının Arch Peninsula SDN. BHD. ("Alıcı") tarafından satın alınması için Eczacıbaşı Holding ile Alıcı arasında 20.03.2026 tarihli bir Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı,
-Sözleşme'de yer alan esaslar uyarınca, 600 milyon USD olarak belirlenen toplam Sanipak şirket değeri üzerinden, kapanış günü finansal verilerine göre finansal borç, nakit ve işletme sermayesi açısından düzeltmelere tabi tutularak belirlenecek tutarın, kapanış tarihinde devir bedeli olarak Eczacıbaşı Holding'e ödeneceği, sonrasında kapanış düzeltmelerine tabi olacağı,
-Sanipak paylarının Eczacıbaşı Holding tarafından Alıcı‘ya devrinin gerçekleşmesinin, yurtiçi ve yurtdışı Rekabet Kurulu izinleri dahil gerekli izin ve onayların alınmasına ve üzerinde mutabık kalınan tüm koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu, belirtilmiştir.