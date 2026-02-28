Sencer Solakoğlu: ‘Fındıkta fiyatı alıcı belirliyor’

CHP’nin Gölge Tarım ve Orman Bakanı Sencer Solakoğlu, partisinin Ordu il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Solakoğlu, özellikle Doğu Karadeniz fındığının katma değerli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Fındık piyasasında fiyatın çoğunlukla alıcı tarafından belirlendiğine dikkat çeken Solakoğlu, bu yapının üretici aleyhine işlediğini ifade etti. Tekelci yapının etkisine işaret eden Solakoğlu, üreticilerin yalnızca hammadde sağlayan taraf olmaktan çıkması gerektiğini vurguladı.

Solakoğlu, “Birçok tarım ürününde olduğu gibi fındıkta da fiyatı alıcı belirliyor. Oysa üretici de bu zincirin güçlü bir oyuncusu olmalı. Bunun yolu ise markalaşmadan geçiyor. Üreticilerin kurduğu fabrikalar olmalı” dedi.