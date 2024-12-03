Sendika başkanından canlı yayını zora sokan anlar: 'Namuslu işveren gelsin tepemize s.çsın'

Yayınlanma: 03.12.2024 - 12:11

Güncelleme: 03.12.2024 - 12:11

Ulusal Kanal'da yayınlanan Emek Dünyası programı, Türkiye'de sendikal mücadelede yaşanan sorunlar tartışılırken ilginç anlara sahne oldu.

Programda konuşan Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Genel Başkanı Cemail Bakındı, Türkiye'de kimi iş yerlerinde toplu sözleşme hakkının hukuka uygun şekilde kullanılamadığını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Toplu sözleşme düzenini kabul edeceğiz. İşverenler de kabul edecek. Bunu mahkemeye götürmenin ne manası var? O kanunu niye hala tutuyorsunuz? Hala 12 Eylül'den kalma kanun. Hangi mahkemeye gidiyorsunuz? Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açılıyor. O İş Mahkemesi'ne kadar bir süre geçiyor. 'İşim çok' diyor, ta şu zamana... Yargıtay'a gideceksiniz bilmem nereye gideceksiniz... Dünyada böyle bir şey yok. Mahkeme kapısından sendikaları kurtarmadığınız sürece bu düzen düzelmez. Biz işverenleri yıkmaya gelmiyoruz ki.."

"Paylaşmasını bilmek, insanlara saygı göstermek, emeğe saygı göstermek, işverene de saygı göstermek zorundayız" diyen Bakındı, sözlerinin devamında ağzını bozarak "Namuslu işveren gelsin tepemize s.çsın" dedi.

Bakındı daha sonra sözleri nedeniyle seyircilerden özür diledi.